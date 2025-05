Policiais viralizam ao prender mulher e socorrer vítima em bicicletas no Pará

Um vídeo viralizou nas mídias sociais ao mostrar a cena atípica de uma mulher algemada sendo levada na garupa de uma bicicleta e de vários policiais passando por uma rua de palafitas na cidade de Afuá, na Ilha do Marajó. Na gravação, também é possível observar um homem coberto por um pano que está deitado na “bicilância”, uma espécie de bicicleta misturada com ambulância.

Nas mídias sociais, algumas pessoas comentaram e se divertiram com a situação. “Requisitos do concurso público: saber andar de bicicleta”, disse um seguidor. “A cena parece de filme”, comentou outro. “Cara, são muitas camadas, as bikes da polícia têm escrito polícia civil, a advogada de shorts e regata com sua bike toda rosa e a ambulância adaptada. Deve ser massa essa comunidade!”, escreveu outra.

Veneza Marajoara e terra das biciletas

O município de Afuá é popularmente conhecido pelos paraenses como “A cidade das bicicletas” ou mesmo “Veneza Marajoara” pelas belezas que carrega no local. A cidade fica localizada próximo à Foz do Rio Amazonas. Por estar em área de várzea, a maioria das ruas e ciclovias do município foram construídas suspensas por palafitas, estrutura adequada para receber as marés que inundam a cidade em alguns meses do ano.

Por este mesmo motivo, também é proibida a entrada de motos, carros e caminhões porque o município não suportaria o peso dos automóveis e poderia “ir ao fundo”. E para tornar mais práticas algumas atividades e serviços da "Veneza Marajoara", foram criadas diversas invenções ao longo do tempo, como: o bicitáxi (bicicleta + táxi), a bicilância (bicicleta + ambulância) e a ambulancha (ambulância+lancha).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)