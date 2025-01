Programa Cidades Intermediadoras: 10 municípios paraenses estão entre as cidades contempladas

Diminuir a pressão nas capitais do país com a interiorização do desenvolvimento econômico e social é o principal propósito do Programa Cidades Intermediadoras, apresentado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) em conjunto com as metas da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). No Pará, 10 municípios irão fazer parte de uma região imediata, são eles: Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Portel e São Sebastião da Boa Vista. As diretrizes e informações do programa foram publicadas no início de janeiro no Diário Oficial da União.

Segundo a resolução publicada no Diário Oficial da União, o projeto origina-se do objetivo da PNDR de “consolidar uma rede policêntrica de cidades, em apoio à desconcentração e à interiorização do desenvolvimento regional do País”. O Programa também pretende considerar as especificidades de cada região do país.

Ampliação de oportunidades de trabalho, de infraestruturas urbana e econômica e de bens e serviços públicos são alguns dos objetivos que o Programa pretende alcançar com a descentralização do desenvolvimento econômico.

Em nota ao Grupo Liberal, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) informou que o Programa funcionará com ações do MIDR e do Governo Federal “tanto aquelas vindas do Orçamento Geral da União, como com financiamento para o setor privado, em setores produtivos ou serviços”, e que “uma agenda de ações e metas para os próximos dois anos será construída em parceria com os prefeitos eleitos”.