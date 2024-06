Polícia Militar do Pará celebra 10 anos do Batalhão de Polícia de Eventos em Belém

Nesta terça-feira (11), a Polícia Militar do Pará celebrou o 10º aniversário de criação do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE) com uma solenidade no estádio Jornalista Edgar Proença, o “Mangueirão”, em Belém. Presidida pelo Comandante-Geral, Coronel Dilson Júnior, a cerimônia contou com a entrega da Láurea do Mérito Pessoal, certificados de Amigo do BPE e prêmios de Destaque Operacional. Entre os homenageados estava Calilo Kzam, diretor da Bis Entretenimento.

O BPE foi criado para que a Polícia Militar pudesse atuar de forma especializada em situações com grande aglomeração de pessoas, prevenindo prejuízos à ordem pública. A unidade é responsável por manter a segurança em manifestações sociais, jogos de futebol e eventos culturais, artísticos e religiosos.

“O policial militar do BPE tem que atuar com tática e técnica para lidar com essa situação, onde o torcedor apaixonado, muitas vezes, age e faz coisas que no cotidiano não faria. E é importante frisar que não é só aqui no Brasil, como em qualquer outro país do mundo. Por isso, quase todos os policiais militares prontos do BPE realizaram cursos de Ações em grandes eventos ou outras capacitações, e nós temos a nossa meta de estender essa capacitação para os policiais militares dos outros COINTs, que atuam em conjunto com o BPE em diversos eventos”, explicou o comandante de Policiamento Especializado (CPE), Coronel Marcelo.

Os investimentos da Polícia Militar e do Governo do Estado no BPE resultaram em uma equipe técnica e operacionalmente preparada, essencial para a manutenção da paz e ordem pública durante eventos.

“Com o advento da Lei Geral do Esporte, em 2023, surgiram novas atribuições em que o Batalhão de Eventos deve cada vez mais se especializar. A gente já investiu em cursos de ações, de operações em grandes eventos. E hoje com a reforma e reestruturação do Mangueirão, a gente tem um batalhão de eventos muito bem instalado, com estrutura física de primeira qualidade, que proporciona condições para que o Batalhão de Eventos possa atuar”, assegurou o Comandante-Geral, Coronel Dilson Júnior.