Renovação da frota da Polícia Militar do Pará avança e traz economia para Estado

A cidade de Marabá, no sudeste paraense, foi contemplada neste sábado (16) com as novas viaturas da Polícia Militar, entregues pelo Governo do Estado. Além de Marabá, outras 11 cidades da região também receberam novos veículos para a renovação de frota PM. Vale destacar que a reestruturação da frota traz, além de conforto para os agentes de segurança, mais agilidade no serviço operacional e também economia para o Estado.

“Iniciamos a renovação da frota em dezembro de 2023 e desde então, já conseguimos entregar à maioria das regiões do estado e vamos finalizar em Belém, com mais de 500 novas viaturas. Semelhante ao sistema que a gente adotou com relação às viaturas de quatro rodas, que são todas locadas, ou seja, gerando economia para o Estado, nós também locamos as nossas motos. Hoje temos 750 motos locadas que atendem todo o estado e que agora vão ser também renovadas com o novo contrato. Temos plena convicção que esse modelo é muito bom para o sistema de segurança pública. A gente consegue manter o maior número de policiais em atividade, com mais condição de trabalho, e consequentemente, resultados”, destacou o coronel Dilson Júnior, comandante-geral da Polícia Militar do Pará.

Ao todo, mais de 445 viaturas já foram entregues pelo Governo do Estado à PMPA, em sete regiões de integração diferentes, para atender 65 municípios paraenses, o que corresponde a quase um terço da meta de renovação total da frota. As entregas fazem parte de um novo contrato de locação feito pelo Estado, que irá substituir, gradativamente, a frota em todos os 144 municípios, com cerca de 1,5 mil viaturas, dos modelos Hilux, S10 e Duster.

“Além de investir em pessoal com o maior concurso da história da Polícia Militar que está em andamento, nós estamos também renovando a frota da corporação, para que possamos melhor atender a sociedade paraense e também, dar mais condições de trabalho aos nossos policiais. Inclusive, a fase de distribuição continua, até o próximo mês, a previsão é de que já tenham sido entregues mais de mil viaturas para a nossa PMPA”, pontua Ualame Machado, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Conforto e agilidade

Os novos veículos entregues à corporação garantem padrões de altura do solo, tração, torque, segurança, conforto e identidade visual, proporcionando melhores condições de trabalho e maior sucesso das operações, inclusive em áreas de difícil acesso. O soldado Alex Viana, efetivo do 44° Batalhão de Polícia Militar, em Capanema, celebra os benefícios.

“Os sinais sonoros, luminosos e o rádio transmissor da nova viatura então entre as qualidades que podemos observar, pois ficaram de fácil acesso tanto para o motorista quanto para o comandante da viatura. Fora o conforto e o ponto principal, o GPS integrado conectado ao celular, tanto do motorista quanto do comandante, facilitando assim, a localização de ocorrências e trazendo mais agilidade. Além disso, também posso pontuar a carroceria, ventilação e luminosidade, para que em certos pontos a gente possa acompanhar como está sendo feito o transporte do detento no interior da viatura. São qualidades que vão trazer benefícios tanto para o conduzido quanto para os policiais militares que estão de serviço”, destaca o militar.

Os municípios de Breves e Soure, na região de integração do Marajó; Paragominas, na região de integração do Rio Capim; Abaetetuba, na região de integração do Tocantins; Capanema, na região de integração do Rio Caeté; São Félix do Xingu, na região de integração do Araguaia; Altamira, região de integração do Xingu; e Castanhal, na região de integração do Guamá, já receberam novas viaturas para compor os Comandos de Policiamento Regionais do Pará.

Reestruturação

Para o comando-geral da PM, a renovação da frota tem ajudado na redução da criminalidade no Pará, porque permite aumentar o número de operações e a presença do Estado em todos os 144 municípios.

“Fora isso, o investimento do Governo do Estado foi maciço nesses últimos cinco anos. Foram coletes novos, armamentos novos, investimento em capacitação, porque o nosso principal capital é o ser humano, é o policial. Também promovemos concurso público. Incorporamos o maior número de policiais da história da PM, sendo 2.772 novos policiais no primeiro quadriênio, e agora, o maior concurso com mais 4.400 policiais, já em processo de provas finais. Temos plena convicção que a recomposição do efetivo com este concurso público vai aumentar ainda mais a nossa produtividade, a nossa presença e, logicamente, ratificar essa queda da criminalidade que vem ocorrendo desde janeiro de 2019”, finalizou o coronel Dilson Júnior.