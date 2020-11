PM recebe viaturas e armas em Redenção

A Polícia Militar da região sudeste do Pará recebeu um reforço para a garantia da segurança pública: 36 novas armas e 38 viaturas (renovação e ampliação de frota). Os novos equipamentos serão usados para sete municípios: Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Redenção, Pau D'Arco, Cumaru do Norte e Santana do Araguaia. A entrega foi oficializada neste sábado (7).

Coronel Paulo Daniel Ribeiro da Silva, comandante do V Comando de Policiamento Regional, observou que a estrutura reforça a segurança a começar pelo visual. "A viatura leva a imagem da Polícia Militar nas ruas. Isso demonstra a presença efetiva da Polícia Militar à população. Com isso, os moradores estão mais seguros e eles sentem esse sentimento ao ver a PM transitando nas ruas garantindo a ordem", disse.

"Essa entrega de 38 viaturas vai aumentar a capacidade operacional das três unidades que existem nesta parte da região sul do Estado. Todos os sete municípios que compõem o Centro de Policiamento Regional V vão receber veículos novos, o que aumenta ainda mais a segurança aos cidadãos", avaliou o coronel Dilson Júnior, comandante-geral da PM do Pará. O sudeste é a terceira região selecionada, na semana, para entrega de novas viaturas. Já são 157 novos veículos entregues pelo Governo do Estado.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca (Sedap), Hugo Suenaga, ressaltou que a segurança pública é uma política pública importante para a economia local. "A região é um grande polo de produção de carne e grãos, além do crescimento da cacauicultura e com a entrega das viaturas o Estado está garantindo mais segurança no escoamento da produção e dos próprios produtores", destacou Suenaga.

"A intenção é equipar todos os municípios do Estado. Estamos garantindo qualidade no trabalho e fortalecendo o enfrentamento da violência. As viaturas vão ampliar a frota da região e com isso garantem segurança e paz. O que importa para gente é preservar vidas e isso acontece graças ao trabalho, e a eficiência do conjunto de agentes da segurança pública daqui do Pará, e aqui em Redenção, com as 38 viaturas e os armamentos, nós estamos estruturando a maior presença dos agentes e trazendo segurança para a nossa população", destacou o governador Helder Barbalho.