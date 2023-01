Poder Judiciário do Pará sofre ataque cibernético; veja o que muda

A rede de tecnologia da informação do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) identificou suposto ataque cibernético, segundo o próprio Poder Judiciário. Segundo o tribunal, os procedimentos cabíveis foram iniciados "imediatamente" pela Secretaria de Informática e não houve perda de dados, já que os principais sistemas não foram acessados, mas os serviços ficarão indisponíveis de 11 a 15 de janeiro por precaução, para procedimentos de segurança. Ao se tentar entrar no site do tribunal, é exibido um aviso de que o serviço está "indisponível".

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi avisado do problema pela presidência do TJPA. Em relação aos usuários da plataforma, área de tecnologia da informação do TJPA recomenda que façam a troca de senha “e que não utilizem computadores, ainda que os pessoais, até que seja garantida a segurança do procedimento”.

Segundo a Corte, durante estes cinco dias, medidas consideradas urgentes serão apreciadas em regime de plantão. Para isso, as petições devem ser apresentadas de forma manual, “nos moldes preceituados pela art. 4-A, parágrafo 4, da Resolução do TJPA n. 16, de 1 de junho de 2016, que regulamenta o serviço de plantão judiciário em 1 e 2 Graus”.

O TJPA esclarece ainda que o atendimento ao público e o expediente forense estão mantidos e permanecem inalterados neste período.