Cortes de Justiça sediadas no Pará lançam nota pública sobre ataques em Brasília

Os presidentes dos tribunais do Pará divulgaram, na tarde desta segunda-feira (9), uma nota pública conjunta sobre os ataques aos prédios públicos dos Três Poderes, no domingo (8), em Brasília (DF), reiterando a “defesa do Estado Democrático de Direito”.

Na nota, os presidentes dos tribunais afirmam, sobre os “ataques sofridos pela República brasileira na tarde de ontem (08/01), em Brasília”, que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA), o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) e o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8 PA/AP) “manifestam total indignação e apoio irrestrito às estruturas de poder do Estado nacional, especialmente o Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima da justiça brasileira, que tiveram seus prédios invadidos, depredados e vilipendiados”.

“O dia de ontem será lembrado na história como um triste ataque contra a democracia brasileira, e é fundamental que todas as pessoas e instituições se posicionem de forma rápida, unida e forte em defesa do Estado Democrático de Direito, portanto, imprescindível investigar com a garantia do devido processo legal, assegurando a punição dos responsáveis”, finaliza a nota.