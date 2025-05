Pinturas dos novos viadutos entregues pelo Governo do Estado exaltam fauna e flora amazônica

A escolha de cores vibrantes para retratar a fauna e a flora amazônica foi a estratégia utilizada pelo muralista e artista plástico paraense, Jeferson Cardoso, para retratar a biodiversidade da região nos muros do viaduto da BR-316 com a avenida Independência, em Ananindeua. Garças, vitórias-régias, rios, araras-canindés, vermelhas e azuis estão entre os destaques da pintura.

"Minha inspiração para esse trabalho trouxe muito do contexto da COP 30, ao ressaltar a conscientização e a preservação ambiental. Do lado da entrada da cidade, trouxe elementos da floresta, enquanto na saída, trabalhei com referências do mangue. Ter a oportunidade de ter esse espaço em uma obra tão importante para o Estado é muito gratificante. Ao mesmo tempo que nos valoriza enquanto artistas, os painéis fortalecem o cuidado com o meio ambiente”, diz.

Os três viadutos, recentemente entregues pelo Governo do Estado, um na avenida Mário Covas com a avenida Três Corações, em Ananindeua, e os dois outros na BR-316 com a Alça Viária, em Marituba, e com a Avenida Independência, em Ananindeua, contam com as intervenções artísticas de profissionais paraenses.

"A principal inspiração para essas pinturas nos equipamentos é a biodiversidade da nossa Amazônia. A variedade de cores que retratam a fauna e flora local nos remete à necessidade de preservação deste bioma que é importante para o mundo", ressalta Adler Silveira, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística.

As obras integram o pacote de investimentos estruturantes voltados à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada, em novembro, em Belém, e representa mais um legado de mobilidade urbana para toda a Região Metropolitana de Belém (RMB), beneficiando mais de 500 mil pessoas.

Morador das proximidades do viaduto da BR-316 com a Alça Viária, em Marituba, o jornalista Paulo Bagaral celebra as melhorias no trânsito e o investimento no embelezamento da cidade. “Especialmente para quem mora e trabalha na região, a entrega do viaduto melhorou muito o fluxo dos veículos, além de dar uma nova cara pra cidade. Ver jovens artistas paraenses mostrando o seu talento é uma maravilha. O viaduto é eficiente e lindo também”, pontua.

Responsável pelas pinturas dos novos viadutos da avenida Mário Covas com a Três Corações e da BR-316 com a Alça Viária, o artista Moisés Oliveira, 48 anos, conhecido como MPris graffitis, atua há mais de 20 anos na profissão. Os dois trabalhos serão inesquecíveis para o profissional, que teve a oportunidade de trabalhar com as filhas, as artistas Clara e Glória Oliveira, na equipe.

“Foi incrível trabalhar em uma obra tão importante para a população e em um momento tão especial, com a vinda da COP 30, quando o planeta precisa, cada vez mais, do nosso amor e cuidado em relação a ele. A palavra para esse momento é gratidão”, afirma o artista.

A dona de casa Valdirene Pinheiro, moradora das proximidades do viaduto da BR-316 com a avenida Independência, em Ananindeua, conta que a população ganhou mais qualidade de vida com as obras. “Essa era uma área que sofria com alagamentos e com um trânsito muito intenso, problemas que foram resolvidos com a entrega desse investimento, que ainda valoriza nossas belezas naturais e nosso Estado. Dá orgulho de ver essas obras acontecendo”, finaliza.