PF instaura inquérito para apurar mudança na cor das águas em Alter do Chão

A Polícia Federal instaurou um inquérito policial para investigar os motivos da alteração na tonalidade das águas no rio Tapajós, na vila balneária de Alter do Chão, oeste do Pará. Uma investigação foi aberta na última quinta-feira (20) e hoje (24) uma equipe de peritos da PF deve fazer um sobrevoo na região para analisar a proporção da mudança na cor da água.

A fiscalização da área será realizada com duas aeronaves do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio), que chegaram neste domingo (23). Os peritos da PF irão colher amostras da água turva em diferentes pontos do rio para posterior análise e laudo pericial.

Além da Polícia Federal e do ICMBio, a comitiva será composta por integrantes do Ministério Público, técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), além de pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).

A vistoria visa analisar, entre outras questões, a extensão da na mudança da coloração do Rio Tapajós.

Cooperação integrada

Técnicos do Ibama e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) iniciaram, na última quarta-feira (19/01), uma inspeção de emergência no rio Tapajós.

Amostras foram coletadas e encaminhadas para análise após a água apresentar coloração turva - não característica na região. A iniciativa contou ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros do Pará.