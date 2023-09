Pet terapia: Cachorros visitam crianças da ala pediátrica de hospital em Santarém

Crianças internadas na ala pediátrica do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) foram surpreendidos com a visita de dois cachorrinhos do projeto Pet Terapia, iniciativa do curso de Medicina Veterinária de uma universidade particular do estado. O encontro dos pequenos pacientes com os animais ocorreu no auditório do HMS, na última sexta-feira (1º) e as imagens foram divulgadas neste sábado (2), pela Prefeitura de Santarém.

"Estou com saudades dos meus cachorros Leona e a Lesie. Foi muito legal brincar com esses aqui", disse Vinícius Gabriel, de apenas 7 anos, que está em tratamento no hospital.

Maria Maitê assistia a tudo com um sorriso animado, aplaudindo. "Ela adora, principalmente cachorros. Esse momento de descontração foi um presente para nós. Ela se divertiu muito”, contou a mãe da menina, Elaine Cristina.

Maitê no colo da mãe, no momento da visita surpresa (Divulgação / Ândria Almeida / Ascom HMS)

A iniciativa, que proporcionou momento de alegria para os pequenos pacientes, também integra o projeto Sextou em Ação do hospital municipal, que busca humanizar o ambiente hospitalar e oferecer conforto aos pacientes.

"Durante o contato com os animais, os pacientes experimentam a liberação de substâncias como dopamina e endorfina, trazendo prazer, bem-estar emocional e estimulando a interação social. Os benefícios da Pet Terapia são cientificamente comprovados", explicou Gisele Seade, docente do curso de Veterinária e integrante do projeto.

Ela explica que há um processo de seleção dos animais que participam da ação. "Eles não apenas precisam ser dóceis e sociáveis, mas, também, devem estar com a saúde em dia e com a vacinação atualizada, garantindo uma interação segura e benéfica para todos”, enfatizou.

Narjara Dantas, psicóloga coordenadora do Psicossocial do hospital, destacou a importância da ação. "Os benefícios abrangem desde o incentivo à atividade física até o aumento do ânimo dos pacientes. Representa um benefício tanto para os pacientes, quanto para os acompanhantes", afirmou.

O Sextou com Ação do HMS, desenvolvido pelos setores de Fisioterapia, Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP) e Comunicação do hospital, propõe trazer atividades variadas para os pacientes todas as sextas-feiras, adaptadas às possibilidades de cada um.

"O projeto tem a proposta de transformar o ambiente hospitalar, oferecendo uma atmosfera mais leve, humanizada e descontraída para os nossos pacientes, contribuindo de maneira positiva para o processo de tratamento", explica Greyce Gomes, presidente do Comitê Gestor do HMS.