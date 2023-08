Programação do Çairé 2023 é divulgada com grandes shows em Santarém

Uma das maiores festas folclóricas do Oeste do Pará completa 50 anos em 2023. A Festa do Çairé, em Alter do Chão, município de Santarém, terá uma extensa programação cultural com as tradicionais apresentações dos botos e grandes shows musicais. A festa inicia no dia 9 de setembro com o cortejo fluvial da Busca dos Mastros, na comunidade Lago Verde e com a Festa dos Mastros com bandas locais.

O boto Tucuxi se apresentará na sexta-feira, dia 15 de setembro, às 21h. No dia seguinte, será a vez do boto Cor de Rosa, também às 21h. Ambas as apresentações ocorrerão no chamado Lago dos Botos. Haverá o retorno do item galera, que avalia a organização e animação das torcidas. O resultado será conhecido no dia 18 após a apuração que começa às 17h.

Os shows de música começam um dia antes, na quinta-feira, dia 14 de setembro, com o cantor ex-Calcinha Preta Berg Rabelo, e o cantor Japa, de Manaus. Na sexta-feira, dia 15, será a vez de Flávio José e Izelon e Banda. Já no sábado (16) sobe ao palco Solange Almeida, ex-integrante do Aviões do Forró, e MC Dourado. O domingo encerra a programação cultural com Rosângela Maria, Lígia mônica e Eduardo Du Norte (Manaus).

Festa do Çairé é uma festividade de caráter religioso introduzido nas missões religiosas da Amazônia pelos jesuítas, no século XVII. O primeiro çairé conhecido foi organizado pelo Padre João Maria Gorzoni na aldeia dos Tapajós. Posteriormente foi levado para outras missões religiosas pela Amazônia.

O prefeito de Santarém Nélio Aguiar recebeu a imprensa acompanhado dos secretários muncipais, Luis Pixica (Cultura), Alaércio Cardoso (Turismo), Paulo Jesus (Administração) e Alberto Portela (Trânsito), além do coordenador da festa do Çairé, Osmar Vieira, e do presidente do boto Tucuxi, Toninho Araújo e personalidades da festa como a Saraipora e o Capitão.

De acordo com o secretário de Cultura, Luis Alberto Pixica, a organização e elaboração da programação foi elaborada junto à comunidade e a Coordenação do Çairé de Alter do Chão. "A programação foi uma elaboração conjunta tanto da Secretaria de Cultura, quanto da Coordenação do Çairé em Alter do Chão. Então, nós temos este comprometimento de fazermos juntos essa grande festa, que envolve, não só o profano como o tradicional também. Nós precisamos estar alinhados com a comunidade e tudo está sendo decidido conjuntamente", afirmou o titular da pasta de Cultura.

O prefeito Nélio Aguiar ressaltou que está preparando uma grande festa junto com a comunidade local para os visitantes. "Estamos alinhados, governo e comunidade, para fazer um grande Çairé, honrando todas as tradições e, encantar os visitantes com um belíssimo espetáculo. Já temos a notícia de mais de cinquenta voos reservados, hotéis e pousadas lotadas, será uma grande festa", destacou Nélio. Ele destacou que o rito tradicional é o maior atrativo para os turistas. “Uma história de mais de 300 anos que permanece em nossa cultura”, disse o gestor.