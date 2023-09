Centro de Convenções de Santarém Sebastião Tapajós será um marco para a região oeste do Pará

Com o intuito de fomentar a cultura da região oeste do Pará, o Governo do Estado investiu na construção de um grandioso equipamento público para a realização de eventos, exposições, eventos acadêmicos, culturais e musicais para a população de Santarém.

As obras do Centro de Convenções de Santarém Sebastião Tapajós foram executadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP) com recurso estadual de aproximadamente R$ 70 milhões de reais, proporcionando, em uma área de 10 mil metros quadrados, mais conforto, segurança e comodidade. O complexo será entregue para a população na próxima quarta-feira (6).

O secretário de obras do Estado, Ruy Cabral, esteve fiscalizando a reta final das obras junto a sua equipe técnica e destacou este importante instrumento para a região. “Esta é uma obra importante para região que, em breve, será entregue à população. Observamos que a obra está belíssima, um espaço amplo e bem estruturado que trará eventos culturais e de todas as naturezas comerciais, valorizando o importantíssimo cidadão da região, com seus trabalhos artesanais, com a sua cultura e seus movimentos sociais. Agradecemos a prefeitura de Santarém por ter cedido este terreno e pela parceria com o Governo do Estado”, disse o titular da SEOP.

O complexo tem uma área de 10 mil metros quadrados e será entregue para a população na próxima quarta-feira (6) (Foto/Agência Pará)

O Centro será o maior complexo da região oeste estadual com um espaço totalmente climatizado para o lazer, cultura e negócios, fomentando a economia com a geração de emprego e renda para o município. O espaço está dividido em setores, como o pavilhão de eventos, auditórios com capacidade para até 1.200 pessoas, blocos administrativos, praça de alimentação, camarins, área VIP, sala de imprensa, auditório e uma ampla área para estacionamento.

Localizado na rua Fernando Guilhon, o Centro fica a menos de dez minutos do Aeroporto Internacional de Santarém - Maestro Wilson Fonseca, principal corredor de entrada e saída da cidade. Desde o início das obras, já foram gerados aproximadamente 1.000 empregos diretos e indiretos, utilizando mão de obra local.

Homenagem - O Centro homenageia o compositor e violonista paraense Sebastião Pena Marcião, internacionalmente conhecido como Sebastião Tapajós, nascido em Alenquer e criado em Santarém. Reconhecido e premiado como o melhor músico brasileiro pela Academia Brasileira de Letras, em 1992, Sebastião Tapajós voltou a Santarém em seus últimos anos de vida, e faleceu em 2 de outubro de 2021.