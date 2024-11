Pesquisadoras paraenses são vencedoras na 19ª edição do Para Mulheres na Ciência

As professoras da Universidade Federal do Pará (UFPA), Carolina Loureiro Benone e Marcele Fonseca Passos fazem parte do grupo das sete ganhadoras da 19ª edição do Para Mulheres na Ciência, iniciativa realizada pelo Grupo L’Oréal no Brasil em parceria com a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Unesco no Brasil. O prêmio será entregue na quarta-feira (27), em cerimônia fechada realizada no hotel Fairmont, no Rio de Janeiro. A iniciativa faz parte de um programa global que contempla anualmente mais de 350 jovens cientistas pelo mundo em 110 países por meio das iniciativas regionais e nacionais.

O principal objetivo é promover e reconhecer a participação da mulher na ciência, favorecendo o equilíbrio dos gêneros no cenário brasileiro e contribuir para o papel-chave que elas desempenham na transformação social.

Contribuição feminina

Apesar do número de cientistas no Brasil avançar, com crescimento de 29% nos últimos anos de acordo o relatório da Elsevier-Bori, e as mulheres serem grandes contribuidores para artigos científicos no país, o documento mostra que houve uma diminuição da velocidade de crescimento da participação de mulheres nas áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática), em comparação com o crescimento total de todas as áreas somadas. Além disso, a carreira científica para mulheres ainda é um grande desafio, principalmente para aquelas que almejam cargos de liderança.

Os buracos negros ainda são objetos celestes misteriosos: ninguém ainda foi capaz de observá-los diretamente, embora estejam chegando cada vez mais perto. A professora da Universidade Federal do Pará e laureada por Ciências Físicas, Carolina Loureiro Benone está interessada em estudar buracos negros “cabeludos” e suas propriedades. “Gostaria de entender mais sobre esses objetos na presença de matéria, essa é uma forma de pensar em como vamos conseguir, um dia, observá-los no espaço”, explica a pesquisadora. Ela ainda quer investigar a estabilidade de um tipo particular de estrela, chamada de estrela de bósons.

Unindo a responsabilidade ambiental com a ciência, a também professora da Universidade Federal do Pará, Marcele Fonseca Passos, está buscando um tratamento alternativo para a prevenção de infecções bacterianas em feridas, como a leishmaniose cutânea. A doença comum na região amazônica é transmitida por mosquitos e o tratamento disponível possui um custo alto, com possíveis efeitos colaterais após a sua utilização prolongada.

O objetivo da pesquisadora é encontrar curativos que sejam eficazes e fáceis de trocar sem causar mais dor ao paciente. Para isso, utiliza óleos e extratos de plantas da Amazônia. Com a ajuda da nanotecnologia e da bioimpressão 3D, Marcele quer preparar as substâncias para a aplicação em curativos tridimensionais inteligentes, que imitam tecidos biológicos e permitem a liberação controlada da medicação no local da ferida.

Premiando mulheres

Comprometido e aliado ao empoderamento feminino, o Grupo L’Oréal reforça ano após ano o seu papel em apoiar os desafios sociais e contribuir para quebrar estereótipos. Desde 2006, mais de 120 cientistas foram premiadas, totalizando um investimento de mais de R$ 6 milhões em pesquisas no Brasil.

Todos os anos, o programa premia sete pesquisadoras com uma bolsa-auxílio de R$ 50 mil reais nas áreas de Ciências da Vida, Ciências Físicas, Ciências Químicas e Ciências Matemática. Na categoria Ciências da Vida, as vencedoras foram Fernanda Rodrigues Soares, Luisa Campos Caldeira Brant, Manuela Sales Lima Nascimento e Raquel Aparecida Moreira. Já na categoria Ciências Físicas, quem ganhou foi a Carolina Loureiro Benone. Larissa Ávila Matos foi reconhecida na categoria Ciências Matemáticas e Marcele Fonseca Passos na categoria Ciências Químicas.