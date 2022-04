Pela 2ª vez na semana, cinco bairros de Santarém ficam sem água; retorno está previsto para segunda-feira

Pela segunda vez na semana, cinco bairros do município de Santarém, no oeste paraense, estão sem abastecimento de água. O serviço foi suspenso desde a manhã deste sábado (2) e deve ser normalizado somente na segunda-feira (4). A interrupção no serviço atinge os bairros Interventória, Diamantino, Aeroporto Velho, Jardim Santarém e Coab.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 1º de abril, pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) por meio de publicação no Twitter. A interrupção no fornecimento é necessária, segundo a companhia, para consertar um vazamento no sistema que atende os referidos bairros.

Na segunda-feira (28) os cinco bairros ficaram com o fornecimento interrompido das 8h às 19h, por conta de um serviço na rede de água que atende essas localidades.