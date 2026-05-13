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PCDs já podem pedir gratuidade no transporte metropolitano em Belém; veja como solicitar

O serviço permite que usuários aprovados utilizem o transporte público metropolitano sem pagamento de tarifa, conforme os critérios previstos na regulamentação

O Liberal
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O atendimento é realizado no posto do Terminal Marituba, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h (Divulgação/ Agência Pará)

Pessoas com deficiência que têm direito à gratuidade no transporte metropolitano já podem solicitar o benefício do Pra Já Especial, modalidade do Cartão Pra Já destinada à isenção tarifária para PCDs.

O serviço permite que usuários aprovados utilizem o transporte público metropolitano sem pagamento de tarifa, conforme os critérios previstos na regulamentação.

O atendimento é realizado no posto do Terminal Marituba, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

COMO SOLICITAR

Para pedir a gratuidade, o usuário deve:

Comparecer ao Posto de Atendimento do Terminal Marituba;
Levar os documentos originais;
Fazer o agendamento da avaliação médica;
Retornar na data marcada para validação dos documentos e realização da perícia médica.

Após a aprovação, o Cartão Pra Já Especial é emitido na hora.

DOCUMENTOS E REGRAS

Os critérios para concessão do benefício, além da lista completa de documentos exigidos, estão disponíveis no site oficial do sistema Pra Já.

O processo inclui validação médica e reconhecimento por biometria facial para confirmação do cadastro e prevenção de fraudes.

OBJETIVO

Segundo a empresa responsável pelo sistema, a medida busca facilitar o acesso à gratuidade para pessoas com deficiência, além de tornar mais transparente e organizado o processo de análise e liberação do benefício.

O Cartão Pra Já é utilizado no sistema de transporte metropolitano da Grande Belém.

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