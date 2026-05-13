PCDs já podem pedir gratuidade no transporte metropolitano em Belém; veja como solicitar
O serviço permite que usuários aprovados utilizem o transporte público metropolitano sem pagamento de tarifa, conforme os critérios previstos na regulamentação
Pessoas com deficiência que têm direito à gratuidade no transporte metropolitano já podem solicitar o benefício do Pra Já Especial, modalidade do Cartão Pra Já destinada à isenção tarifária para PCDs.
O serviço permite que usuários aprovados utilizem o transporte público metropolitano sem pagamento de tarifa, conforme os critérios previstos na regulamentação.
O atendimento é realizado no posto do Terminal Marituba, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
COMO SOLICITAR
Para pedir a gratuidade, o usuário deve:
Comparecer ao Posto de Atendimento do Terminal Marituba;
Levar os documentos originais;
Fazer o agendamento da avaliação médica;
Retornar na data marcada para validação dos documentos e realização da perícia médica.
Após a aprovação, o Cartão Pra Já Especial é emitido na hora.
DOCUMENTOS E REGRAS
Os critérios para concessão do benefício, além da lista completa de documentos exigidos, estão disponíveis no site oficial do sistema Pra Já.
O processo inclui validação médica e reconhecimento por biometria facial para confirmação do cadastro e prevenção de fraudes.
OBJETIVO
Segundo a empresa responsável pelo sistema, a medida busca facilitar o acesso à gratuidade para pessoas com deficiência, além de tornar mais transparente e organizado o processo de análise e liberação do benefício.
O Cartão Pra Já é utilizado no sistema de transporte metropolitano da Grande Belém.
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