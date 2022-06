Passarelas são retiradas do centro comercial de Santarém

O Rio Tapajós que banha a cidade de Santarém, no oeste do Pará, começa a dar sinais de diminuição do nível da água. Nos últimos dias, a métrica do rio diminuiu e evidenciou o fim da cheia. Com o recuo do rio que invadiu a frente da cidade, as passarelas que foram instaladas para locomoção dos pedestres começaram a ser retiradas nesta terça-feira (7).

No periódo da cheia foram instalados aproximadamente 200 metros de pontes por todas as áreas atingidas pela cheia, no dia 24 de abril, quando o nível do rio atingiu 8,02 metros e deixou parte do centro comercial alagado.

Rua liberada para tráfego de veículos (Andria Almeida)

Nível do Rio

De acordo com a régua da Agência Nacional das Águas (ANA), instalada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), o Rio Tapajós está 66 centímetros acima da cota de alerta do município, que é de 7,10 metros, marcando 7,76 metros, nesta terça-feira (7).

Afetados

De acordo com o levantamento da defesa civil, cerca de 18 mil pessoas formam afetadas diretamente pela cheia no município.

O relatório apontou que os locais mais prejudicados no município são as áreas de várzeas, o distrito de Alter do Chão, a Comunidade Ponta de Pedras e comunidades da região ribeirinha. Nesses locais, 3.624 famílias foram diretamente atingidas, somando 18.120 vítimas.

Cheias anteriores

A maior cheia já registrada no município ocorreu no ano de 2009, quando o nível do Tapajós alcançou a marca de 8,31m, no final do mês de maio. No entanto, no dia 23 de abril deste ano, o nível do rio alcançou cotas superiores às cheias de 2009, 2014 e 2021 para este período.