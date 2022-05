Após cheia histórica, nível do Rio Tapajós recua 11 centímetros em Santarém

Após meses de cheia que ultrapassou níveis históricos, o Rio Tapajós, em Santarém, oeste paraense, registrou mais uma baixa no nível. Na manhã desta sexta-feira (13), o boletim da defesa civil apontou que o rio está marcando 7,91 m, o que significa um recuo de 11 centímetros, se comparado com a medição da segunda-feira (9), quando o nível da água chegou a marca de 8,02 m e invadiu lojas no centro comercial trazendo prejuízos.

As chuvas deste ano já afetaram mais 18 mil pessoas no município. O coordenador da defesa civil, Darlison Maia, explica que baseado na tabela de anotações o rio estava sob o fenômeno conhecido como repiquete, que é a oscilação para cima e para baixo do nível, embora a variação seja de poucos centímetros esse estado indica um processo de recuo.

“Notamos que o rio parou de oscilar e acreditamos que a medição de agora já seja o nível do rio baixando, embora não seja normal para período, porque nós estamos em maio”, ponderou.

A preocupação da defesa civil é porque nos anos anteriores, durante o mês de maio, a água continuava com o movimento de subida. No entanto, esse ano a subida foi bem diferente, chegando a ultrapassar os níveis das cheias históricas dos últimos 13 anos para o período.

“Então pode ser que já seja o início da descida, lógico que muito lentamente, né? Porque baixou só 11 centímetros, mas já é um sinal de que pode ser que esteja baixando ou pode ser também que baixe e chegue em um certo nível e fique parado como dos anos anteriores e depois do final do mês de maio ele começa realmente a diminuir”, analisou o coordenador.

Prejuízos para os comerciantes

No dia 22 de abril, trabalhadores e clientes do centro comercial do município foram diretamente afetados com a cheia do rio que alagou as ruas e trouxe transtornos e prejuízos.

Ruas do centro comercial foram invadidas pelo rio Tapajós (Andria Almeida)

Apesar de pontes conhecidas como ‘maromba’ terem sido instaladas para que a circulação no local não fosse afetada, a situação contínuo difícil para os comerciantes que continuaram tendo os estabelecimentos invadidos pelas águas do rio.

A comerciante Irorena de Souza conta que na última chuva caída no município o estabelecimento ficou completamente alagado. “Perdemos muitos objetos na cheia deste ano, mas na chuva da segunda-feira nós tínhamos subido as mercadorias para não molhar, caso chovesse. A última chuva foi bem violenta, parecia que tinha um rio na rua”, lembrou.

Já o comerciante, Silvio Belo Júnior, que tem uma loja de confecções localizada de frente para o rio Tapajós, não ver a hora desse inverno acabar. “Está tudo certo, agora é só esperar as chuvas pararem e o rio baixar”, contou.

Afetados

De acordo com o levantamento da defesa civil, cerca de 18 mil pessoas formam afetadas diretamente pela cheia no município.

O relatório apontou que os locais mais prejudicados no município são as áreas de várzeas, o distrito de Alter do Chão, a Comunidade Ponta de Pedras e comunidades da região ribeirinha. Nesses locais, 3.624 famílias foram diretamente atingidas, somando 18.120 vítimas.

Cheias anteriores

A cota de alerta do nível do rio no município é de 7,10 metros. A maior cheia já registrada no município ocorreu no ano de 2009, quando o nível do Tapajós alcançou a marca de 8,31m, no final do mês de maio. No entanto, no dia 23 de abril deste ano, o nível do rio alcançou cotas superiores às cheias de 2009, 2014 e 2021 para este período.