O Liberal chevron right Pará chevron right

Parte de muro de escola desaba durante fortes chuvas em Bragança

Município está em situação de emergência após alagamentos; apesar do susto, ninguém ficou ferido

O Liberal
fonte

Parte de muro de escola desaba durante fortes chuvas em Bragança. (Foto: Noriel Magalhães / TV Liberal)

Parte do muro da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Mário Queiroz do Rosário desabou na tarde desta quarta-feira (4), em Bragança, no Pará, durante as fortes chuvas que atingem o município. A unidade de ensino fica localizada no bairro Padre Luiz. Apesar do susto causado pelo desabamento, não houve registro de feridos.

Após o ocorrido, agentes da Defesa Civil estiveram no local para avaliar os danos. Um trator também foi utilizado para derrubar o restante da estrutura, que ficou comprometida depois da queda de parte do muro.

A escola atende estudantes do ensino fundamental e médio. Imagens divulgadas por moradores mostram os destroços espalhados pela área externa da unidade de ensino.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que realizará uma visita técnica à escola para fazer o levantamento das condições estruturais e pedagógicas da unidade.

Situação de emergência

A Prefeitura de Bragança decretou situação de emergência por 180 dias após as fortes chuvas que provocaram alagamentos em diferentes áreas da cidade.

Na terça-feira (3), cerca de 120 famílias estavam abrigadas na casa de parentes e amigos após terem as casas atingidas pela água. Um casal de idosos precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para deixar a residência. O homem foi encaminhado ao hospital, mas está fora de risco.

De acordo com a prefeitura, em apenas 24 horas foram registrados cerca de 210 milímetros de chuva, volume esperado para um período maior de dias. A situação foi agravada pelo transbordamento do rio Cereja, que corta o município, além da maré alta. As chuvas também causaram danos em pontes e no sistema de drenagem da cidade.

Parte de muro de escola desaba durante fortes chuvas em Bragança
