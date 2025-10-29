Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Parceria entre Segup e plataforma de mobilidade vai integrar sistema ‘botão de emergência’

Integração vai agilizar atendimento via botão de emergência e abordagem em blitz, além de disponibilizar vouchers para mulheres vítimas de violência

Agência Pará

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), assinou nesta quarta-feira (29), um Termo de Cooperação Técnica com a 99, empresa de tecnologia voltada à mobilidade urbana e conveniência, visando a integração do “botão de emergência” disponível na Central de Segurança do aplicativo, ao sistema de urgência e emergência do Centro Integrado de Operações (Ciop), o 190. 

A assinatura do termo foi realizada na sede da Segup, no bairro do Marco em Belém, pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, e pela diretora de Relações Governamentais da 99, Irina Cezar.

Para o titular da Segup, Ualame Machado, a iniciativa demonstra, mais uma vez, o avanço do sistema de segurança do Pará, garantindo a agilidade do atendimento em casos de emergência.

“Nós estamos avançando no investimento de tecnologia, dessa vez em parceria com a empresa 99, onde vamos integrar o sistema de dados deles com o nosso sistema do Ciop, o nosso 190 que atende as chamadas de urgência e emergência. Em uma situação de emergência, perigo, os motoristas parceiros e usuários da plataforma podem acionar um botão de alerta que ligará diretamente ao Ciop, com georreferenciamento para que a gente possa atender a ocorrência e garantir mais proteção ao usuário e também ao motorista de aplicativo. Um importante avanço e muita tecnologia em parceria com o privado para que nós possamos garantir, cada vez mais, a proteção ao povo paraense”, afirmou Ualame Machado. 

O Pará é o segundo Estado do país a firmar uma parceria com a 99 para receber os recursos "Verificação na Blitz" e "Ligar para a Polícia". A integração dos sistemas proporcionará mais segurança e também celeridade nas respostas em situações emergenciais que ocorram durante as viagens intermediadas pela plataforma.

O compartilhamento de dados também permitirá que as informações sejam utilizadas para registros de ocorrências após atendimentos de emergências relacionados a passageiros e motoristas durante o uso do aplicativo.

Para a diretora de Relações Governamentais 99, Irina Cezar, a parceria da empresa com o Governo do Pará é fundamental para garantir mais segurança nas viagens realizadas por motoristas e passageiros no Estado. “Hoje os motoristas da 99 realizam cerca de 3,5 milhões de corridas mensalmente dentro do Estado do Pará. Para nós é extremamente importante que eles tenham o máximo de segurança dentro da atuação deles. E é justamente por isso que a gente está entrando nessa parceria com o Governo do Estado do Pará, disponibilizando o botão de emergência, verificação do status de cadastramento desse motorista dentro da nossa plataforma e também a disponibilização de vouchers para mulheres vítimas de violência doméstica, para que elas possam se voltar para equipamentos de segurança, para equipamentos hospitalares, se necessário. Então, para nós é um prazer estar comemorando isso com o Governo do Pará. É a nossa segunda parceria sobre esse botão de emergência, primeiro a gente esteve no Rio de Janeiro e agora a gente está vindo aqui no Pará”, enfatizou a diretora. 

Botão de emergência 

Em uma viagem intermediada pela 99, diante de uma situação de risco e/ou emergência, o passageiro ou motorista parceiro pode acionar o botão “Ligar para a Polícia”, na central de segurança do aplicativo. Automaticamente, o Ciop receberá os dados de emergência, como localização em tempo real, endereço em que foi iniciada a viagem, informações sobre o veículo, o passageiro e o motorista parceiro. Assim, os agentes de segurança serão acionados e direcionados ao local onde o veículo se encontra, garantindo  celeridade no atendimento e a segurança de motoristas e passageiros.

Verificação na Blitz

Durante uma abordagem policial, em caso de suspeita de ato ilícito, o agente de segurança pública poderá consultar, em tempo real, se o motorista ou motociclista parceiro está ativo na base da 99, se realizou corridas nos últimos sete dias e se está em uma corrida no momento da abordagem. 

Depois da assinatura do Termo de Cooperação, serão finalizados ajustes técnicos operacionais do sistema integrado e a partir do mês de novembro, as funcionalidades já estarão disponíveis aos usuários da 99.

O acordo com a empresa de mobilidade também contemplará a disponibilização de vouchers para mulheres vítimas de violência cadastradas nos programas de proteção à mulher coordenados pela Segup. As corridas serão solicitadas a partir da ocorrência e direcionamento por meio das equipes da Segup e Polícia Civil, mediante a necessidade de deslocamento gratuito para atendimento em alguma das unidades da rede de proteção.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

INVESTIMENTOS NO PARÁ

Pará é o terceiro estado que mais investiu no Brasil entre janeiro e agosto de 2025

Investimentos no Pará impulsionam áreas de transporte, saneamento, educação e saúde, destacando-se como um dos principais estados do Brasil neste ano.

29.10.25 18h33

POLÍCIA

Operação da PRF apreende mais de 300 m³ de madeira ilegal e resgata 7 animais silvestres no Pará

A ação ocorreu entre os dias 21 e 26 deste mês nos municípios de Xinguara, Rio Maria e Redenção

29.10.25 9h18

PASSAPORTE

Polícia Federal altera temporariamente local de retirada de passaportes no Pará

Atendimento será concentrado no posto da PF no Shopping Metrópole Ananindeua até 28 de novembro.

28.10.25 13h17

MEDIDA

TJPA determina que Semas retome licenciamento ambiental para instalação de aterro sanitário no Acará

A decisão foi proferida na última terça-feira (22) pelo desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, da 2ª Turma de Direito Público do TJPA

28.10.25 12h22

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA adia início das inscrições do Processo Seletivo 2026; veja a nova data

Até o momento, a UFPA não informou se o cronograma das demais etapas do PS 2026 sofrerá alterações em decorrência do novo início das inscrições

24.10.25 19h38

DÍVIDA

Prefeitura de Ananindeua não paga empresa de radares de trânsito e equipamentos serão desativados

Semutran de Ananindeua não repassa há dois anos valores e dívida acumulada chega a R$ 7 milhões

26.10.25 17h03

TRÂNSITO

Protesto bloqueia a Alça Viária contra medida judicial que permite a instalação de aterro no Acará

Por conta do bloqueio, uma longa fila de veículos se formou, causando congestionamento no perímetro do km 32

28.10.25 8h59

GRADUAÇÃO

Confira o cronograma dos processos seletivos 2026 das universidades públicas do Pará

A pouco mais de um mês para o Enem, algumas universidades públicas que utilizam a nota da prova como critério de avaliação já definiram os cronogramas de seus processos seletivos

22.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda