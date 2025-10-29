Parceria entre Segup e plataforma de mobilidade vai integrar sistema ‘botão de emergência’

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), assinou nesta quarta-feira (29), um Termo de Cooperação Técnica com a 99, empresa de tecnologia voltada à mobilidade urbana e conveniência, visando a integração do “botão de emergência” disponível na Central de Segurança do aplicativo, ao sistema de urgência e emergência do Centro Integrado de Operações (Ciop), o 190.

A assinatura do termo foi realizada na sede da Segup, no bairro do Marco em Belém, pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, e pela diretora de Relações Governamentais da 99, Irina Cezar.

Para o titular da Segup, Ualame Machado, a iniciativa demonstra, mais uma vez, o avanço do sistema de segurança do Pará, garantindo a agilidade do atendimento em casos de emergência.

“Nós estamos avançando no investimento de tecnologia, dessa vez em parceria com a empresa 99, onde vamos integrar o sistema de dados deles com o nosso sistema do Ciop, o nosso 190 que atende as chamadas de urgência e emergência. Em uma situação de emergência, perigo, os motoristas parceiros e usuários da plataforma podem acionar um botão de alerta que ligará diretamente ao Ciop, com georreferenciamento para que a gente possa atender a ocorrência e garantir mais proteção ao usuário e também ao motorista de aplicativo. Um importante avanço e muita tecnologia em parceria com o privado para que nós possamos garantir, cada vez mais, a proteção ao povo paraense”, afirmou Ualame Machado.

O Pará é o segundo Estado do país a firmar uma parceria com a 99 para receber os recursos "Verificação na Blitz" e "Ligar para a Polícia". A integração dos sistemas proporcionará mais segurança e também celeridade nas respostas em situações emergenciais que ocorram durante as viagens intermediadas pela plataforma.

O compartilhamento de dados também permitirá que as informações sejam utilizadas para registros de ocorrências após atendimentos de emergências relacionados a passageiros e motoristas durante o uso do aplicativo.

Para a diretora de Relações Governamentais 99, Irina Cezar, a parceria da empresa com o Governo do Pará é fundamental para garantir mais segurança nas viagens realizadas por motoristas e passageiros no Estado. “Hoje os motoristas da 99 realizam cerca de 3,5 milhões de corridas mensalmente dentro do Estado do Pará. Para nós é extremamente importante que eles tenham o máximo de segurança dentro da atuação deles. E é justamente por isso que a gente está entrando nessa parceria com o Governo do Estado do Pará, disponibilizando o botão de emergência, verificação do status de cadastramento desse motorista dentro da nossa plataforma e também a disponibilização de vouchers para mulheres vítimas de violência doméstica, para que elas possam se voltar para equipamentos de segurança, para equipamentos hospitalares, se necessário. Então, para nós é um prazer estar comemorando isso com o Governo do Pará. É a nossa segunda parceria sobre esse botão de emergência, primeiro a gente esteve no Rio de Janeiro e agora a gente está vindo aqui no Pará”, enfatizou a diretora.

Botão de emergência

Em uma viagem intermediada pela 99, diante de uma situação de risco e/ou emergência, o passageiro ou motorista parceiro pode acionar o botão “Ligar para a Polícia”, na central de segurança do aplicativo. Automaticamente, o Ciop receberá os dados de emergência, como localização em tempo real, endereço em que foi iniciada a viagem, informações sobre o veículo, o passageiro e o motorista parceiro. Assim, os agentes de segurança serão acionados e direcionados ao local onde o veículo se encontra, garantindo celeridade no atendimento e a segurança de motoristas e passageiros.

Verificação na Blitz

Durante uma abordagem policial, em caso de suspeita de ato ilícito, o agente de segurança pública poderá consultar, em tempo real, se o motorista ou motociclista parceiro está ativo na base da 99, se realizou corridas nos últimos sete dias e se está em uma corrida no momento da abordagem.

Depois da assinatura do Termo de Cooperação, serão finalizados ajustes técnicos operacionais do sistema integrado e a partir do mês de novembro, as funcionalidades já estarão disponíveis aos usuários da 99.

O acordo com a empresa de mobilidade também contemplará a disponibilização de vouchers para mulheres vítimas de violência cadastradas nos programas de proteção à mulher coordenados pela Segup. As corridas serão solicitadas a partir da ocorrência e direcionamento por meio das equipes da Segup e Polícia Civil, mediante a necessidade de deslocamento gratuito para atendimento em alguma das unidades da rede de proteção.