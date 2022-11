Parauapebas vai ganhar o parque natural Maria Bonita

Visando preservar a biodiversidade existente em Parauapebas, sudeste do Pará, o município irá ganhar o Parque Natural Municipal Maria Bonita. A unidade ambiental fica localizada no perímetro urbano da cidade entre os bairros Alvorada e Nova Carajás.

A área conta com 110,47 hectares. O parque foi criado com base num estudo realizado pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). O levantamento feito pelas instituições da fauna e flora apontou a existência de pelo menos 121 espécies de aves, dentre elas a arara azul grande, além da jacupiringa e Maria bonita, espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção.

Técnicos fizeram estudos para garantir a preservação das espécies (Divulgação/ Semma)

O nome do Parque teve como inspiração a ave Maria bonita (Taeniotriccus abdrei), sendo esta uma espécie endêmica da região amazônica, mas visualizada apenas no Mato Grosso e no Pará, sendo Parauapebas o município com maior número de visualizações.

Riquezas naturais e lazer para a população

Diante da riqueza sustentável da região, a intenção da Prefeitura de Parauapebas com a criação do espaço é garantir a preservação da biodiversidade existente. Além de oferecer lazer e recreação para a sociedade proporcionando o contato com a natureza, realização de atividade física e proporcionar o fomento do turismo ecológico, com isso, fomentar a economia do município por meio do ecoturismo.

Atrativo para passeios, parque vai gerar emprego e renda (Divulgação/ Semma)

O parque não será apenas um atrativo a quem reside em Parauapebas, mas também irá proporcionar a geração de emprego e renda, contribuindo assim, com a economia da cidade, por meio de investimentos que a Unidade Ambiental irá gerar.

Próximos passos

O decreto prevê a criação, por ato do Poder Executivo, da Coordenadoria Especial de Áreas Protegidas, vinculada à Semma, que será responsável pela gestão das unidades de conservação municipais e demais áreas protegidas.

Área permite contato com a natureza e atividades ao ao livre (Divulgação/ Semma)

Na garantia da preservação da área e suas espécies, proporcionando assim, um ambiente de lazer seguro e preservado.

Sobre o Maria Bonita

O nome dado ao Parque Natural faz referência a uma das espécies de aves encontradas dentro da unidade de conservação ambiental. Maria Bonita é uma ave passeriforme da família Rhynchocyclidae, conhecida também como papa-mosca-de-peito-preto. Mede em média 11,5 centímetros de comprimento e pesa entre 8 e 9 gramas. É uma ave pouco conhecida, e trata-se de uma espécie rara.

Com a criação do Parque, a intenção é garantir a preservação da fauna e flora, contribuindo para a proteção das espécies encontradas na área, evitando seu desaparecimento da natureza.