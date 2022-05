Parauapebas recebe quinta Usina da Paz, do Governo do Pará, na próxima quarta-feira (18)

Na próxima quarta-feira (18), o município de Parauapebas, na região sudeste do Pará, receberá a quinta Usina da Paz a ser entregue pelo Governo do Estado. Localizada nos altos do bairro Jardim Tropical I, o projeto integrado ao programa Territórios pela Paz (TerPaz) vai atender tem como objetivo levar qualidade de vida, redução da violência e transformação social, por meio de ações integradas de cidadania, saúde, segurança, qualificação profissional, esporte e lazer.

Parauapebas é a primeira cidade da região sudeste paraense a receber o projeto. O ato de entrega será realizado às 11h e contará com a presença do governador Helder Barbalho. Assim como nas outras UsiPaz, serão ofertados mais de 80 serviços gratuitos, como atendimento médico e odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, cursos, capacitação técnica e profissionalizante; além de eventos e encontros da comunidade.

A unidade conta com uma quadra poliesportiva coberta; um espaço para dojô e atividades culturais; piscina; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança. E, ainda, ambientes para capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Também haverá espaços para cursos livres e de dança, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca.

Serviço:

A UsiPaz Parauapebas vai funcionar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 22h; aos sábados, de 8h às 14h; e aos domingos, de 8h às 18h, funcionará de acordo com as demandas da comunidade e das secretarias e fundações para a realização de eventos