Parauapebas amanhece debaixo de chuva e temporal causa transtorno ao município nesta segunda (13)

Desde a madrugada, Parauapebas, no sudeste do Pará, amanheceu debaixo d’água, o temporal gerou transtornos nas primeiras horas desta segunda-feira, 13. Quem precisou sair de casa, se deparou com ruas alagadas, devido à elevação do rio Parauapebas. Já em bairros considerados de risco, a água invadiu casas e pegou muitos moradores de surpresa que amanheceram com os imoveis alagados.

O rio transbordou atingindo diversos bairros que ligam ao centro da cidade, o que prejudicou a trafegabilidade e o trânsito ficou lento. As fortes chuvas são motivos de preocupação para moradores de comunidades que todos os anos sofrem com a situação nesta época do ano. Moradores já somam os prejuízos causados pelo caos, no bairro Cidade Jardim, por exemplo, que não está na lista dos postos de risco do município. Um morador registrou a casa alagada, assim como o ponto comercial que ficou tomado pela água.

A Defesa Civil de Parauapebas divulgou uma alerta laranja ainda na manhã desta segunda-feira orientando a população para o risco de deslizamento, principalmente aos moradores que residem nos bairros Betânia, Liberdade, São Lucas e Céu Azul, devido às chuvas registradas nas últimas horas.

Ainda segundo o órgão, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) intensifica o monitoramento nos setores de riscos e reforça aos moradores das áreas vulneráveis a deslizamentos que fiquem atentos a qualquer anormalidade. E, caso a situação represente risco à vida da comunidade, o órgão deve ser acionado imediatamente por meio dos contatos 3356-2597 e 199. Ou ainda via Centro de Controle Operacional (CCO) (94) 9 9278-0431. A estimativa da Defesa Civil é de previsão de mais chuva para as últimas horas e para atender a população as equipes estão de plantão 24 horas.