Paraenses opinam sobre vantagens e desvantagens da vida de solteiro

O solteiro também tem uma data para chamar de sua. O dia 15 de agosto é reservado para aqueles que estão sozinhos por opção ou por ainda não terem encontrado o par perfeito. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) esse grupo vem crescendo a cada ano no Brasil. Dados do mostram que há 81 milhões de solteiros e 63 milhões de casados. De acordo com o Censo de 2000 aproximadamente um terço (38,5%) da população eram solteiras e o número de casados representava 49,5% da população.

VEJA MAIS

A assistente social Mel Leal, 36, faz parte do grupo de solteiros há quatro meses. Ela diz que muitas pessoas não querem um relacionamento sério, e quando estão em um, não conseguem manter a fidelidade e o respeito.

Para a jovem, a parte de boa de ser solteira é priorizar os desejos e objetivos, dispensando aquela "obrigação" de pensar por duas pessoas. “Principalmente quando se é mulher, sempre cedemos mais para termos uma relação saudável e leve”, pontua a jovem.

A parte ruim, é não ter um parceiro para compartilhar momentos importantes e difíceis da vida, um suporte emocional. "Partilhar aventuras e criar histórias e até mesmo formar uma família”, acrescenta a jovem. Inclusive, sobre o quesito casamento, Mel pontua que esse desejo não está nos seus planos, mas se encontrar alguém que desperte esse desejo ela casaria sem problema.

Para o vendedor de biscoitos Miro Leal, que já foi casado por quatro anos e que ficou solteiro recentemente, viver a vida de solteiro é bem melhor. “Estou gostando e muito dessa vida de solteiro. O dinheiro é a principal vantagem, porque ele rende sem mulher”, diz Miro, que garante estar solteiro por opção.

Miro garante que está solteiro por opção e que não pretende mais casar (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

"Eu estou solteiro porque quero, eu saio, curto, mas sem compromisso. Quando estava com minha mulher eu não podia sair, agora tomo minha geladinha, churrasco, liberdade”, diz o vendedor.

Para a autônoma Leonice Queiroz, se adaptar a vida de solteiro depois de três décadas casada é o principal desafio, mas nada que amigas e uma cerveja gelada não ajudem.

Após 30 anos casada, Leonice diz que adaptação à vida de solteira é difícil, mas que liberdade vale a pena (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

“Estou solteira desde 2014, não esperava isso depois de tanto tempo casada. Tem seus prós e contras, é difícil se adaptar, mas depois você vai acostumando. Eu ter a liberdade que tenho hoje é a principal vantagem, tenho os ficantes, mas cada um na sua casa, não penso em casar novamente, minha liberdade é a prioridade”, diz Leonice, enquanto degusta uma cerveja com duas amigas, apreciando o final da tarde.

Origem

Pensado inicialmente como uma forma de os jovens celebrarem a liberdade ao lado dos amigos, o “Dia dos Solteiros” se popularizou entre a comunidade chinesa após o Alibaba usar a data como uma oportunidade para fazer promoções comemorativas, semelhantes às presentes na Black Friday dos Estados Unidos.

Na primeira edição, realizada em 2009, o evento contou com a participação de apenas 27 comerciantes. Apesar do pequeno número de parceiros, a iniciativa fez sucesso e acabou sendo adotada por outros empreendimentos, tornando-se, anos mais tarde, uma das principais datas para o varejo chinês.