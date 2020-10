Paraense perde parte do dedo após ser atacada por peixe

No último sábado (17), Welida Vale de Meneses, de 24 anos, sofreu um ataque de peixe na praia Aramanaí, em Itaituba, no Pará. Ela disse que provavelmente uma piranha a mordeu no pé esquerdo, e teve a metade de um dos dedos arrancado.

Welida contou também que estava na praia com um grupo de amigos e os mesmos estavam sentados à beira do rio.

"Eu estava sentada na areia com meu pé dentro da água, meu amigo já havia avisado que tinha sentido algo dentro do rio e saiu. Eu senti algo me mordendo, passei o dedo e pensei que estava apenas cortado, não sabia que tinha arrancado o pedaço", relatou.

Após o ataque, a jovem foi encaminhada para o Hospital Municipal, medicada e teve a comprovação que perdeu metade de um dos dedos.

"O médico me disse que não tinha como costurar todo o ferimento, mas ainda levei 8 pontos, as partes que não foram costuradas vão ter que cicatrizar aberta" disse. Ainda no domingo, a jovem foi liberada e voltou pra casa.