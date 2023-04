Jornalista paraense participa de evento sobre favelas e combate à desigualdade social no Brasil

O jornalista Wellington Frazão, coordenador do coletivo Periferia em Foco, de Belém, participou, nesta quarta-feira (5), do Favela Power, um encontro organizado pela rede Gerando Falcões, que reuniu mais de mil lideranças sociais do Brasil, empresas e chefes de Estado a fim de pôr em pauta ações de combate à desigualdade social nas comunidades periféricas do País. O evento foi realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Além de Wellington, também esteve presente no evento o ativista social Carlos Gouvêa, do Igarapé Hub, que é um projeto de capacitação profissionalizante das periferias. Para Wellington, a participação no Favela Power é uma oportunidade de buscar conhecimento, além de fomentar a busca de novos recursos para a iniciativa local. O Periferia em Foco é uma comunicação popular desenvolvida por moradores do bairro da Cabanagem, na capital paraense, que também atua como um canal de notícias. Os dois projetos fazem parte da rede Gerando Falcões. Outros representantes de projetos sociais realizados na capital também estavam presentes.

“O que mais me motivou foi essa possibilidade de buscar recursos para se manter. Essa possibilidade de fazer parte da rede Gerando Falcões vai nos apontar caminhos de como buscar recursos dentro da rede: recursos para editais, para formação de cursos, porque, muita das vezes, o que desmotiva a gente [do Periferia em Foco] é a falta de recursos. Queremos mostrar que a periferia não é só morte, mas usar os espaços para mostrar o que há de bom na periferia”, declarou Wellington.

Wellington lembra também que a ida a São Paulo é a realização de um sonho. “Eu consigo realizar esse sonho 10 anos depois”. Além disso, essa realização, segundo o jornalista, ainda mostra que a periferia também tem vez. “As coisas do Brasil passam por aqui [São Paulo]. É muito importante fazer esse caminho até aqui. Posso voltar para o Pará e compartilhar os conhecimentos obtidos. A gente quer mostrar que é possível e a periferia se apresenta com essa plataforma comunicacional. Nós, do Periferia em Foco, também queremos apontar para as pessoas como realizar um sonho”, afirmou Wellington.

Durante o evento, também foram debatidos temas como ESG (Environmental, Social and Corporate Governance, em inglês. Governança Ambiental, Social e Corporativa, em tradução livre), mudanças climáticas e prevenção de catástrofes naturais. Além disso, um dos pontos debatidos foi sobre como as empresas podem contribuir para suavizar a desigualdade social.

Compromisso

Entre os convidados do evento, estiveram presentes os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Eduardo Leite (PSDB-RS). Eles realizaram um acordo de cooperação para a implementação da Favela 3D nos respectivos estados. A parceria entre o Governo de SP e a Gerando Falcões envolve a construção conjunta de uma política pública para atuar na redução da desigualdade social no Estado de São Paulo.

O objetivo do Favela 3D é transformar essas áreas periféricas, retratadas como territórios pobres e de afastamento social, em “peças de museu” por meio de ações em urbanismo, moradia, geração de renda, cidadania de paz, saúde, esporte e lazer. Para Wellington, a iniciativa dos líderes também pode impactar ações dos líderes paraenses.