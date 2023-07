Paraense de 16 anos é premiado com medalha de prata em Olimpíada de Matemática nos Estados Unidos

O paraense Gabriel Barbosa, de 16 anos, estudante do segundo ano do ensino médio, foi premiado com uma medalha de prata na 4ª Olimpíada Copernicus de Matemática, sediada na Columbia University, em Nova York, nos Estados Unidos. A prova foi realizada na última terça (11), e o resultado, que trouxe a vitória do jovem, foi na noite da última quinta-feira (12). Gabriel estuda em uma escola particular de Belém, e os familiares deles disseram que ele foi o único competidor da região Norte.

Ana Carolina Barbosa, de 39 anos, mãe de Gabriel, conta que a vitória do filho foi uma alegria enorme para a família. Moradores do bairro do Coqueiro, em Ananindeua, eles acompanharam a premiação a distância. "Foi uma emoção enorme para mim e para o pai. Estávamos assistindo a live no Instagram que um professor estava transmitindo. E, quando falaram o nome dele, gritamos, pulamos, foi muita emoção. Os familiares acompanhando em Minas Gerais, Sergipe, Acre e no Pará, todos muito emocionados com a conquista merecida dele", diz Ana.

Emocionada, a mãe lembra a trajetória do garoto até ser premiado na competição internacional: "Ele ganhou medalha na etapa nacional da Copernicus, que deu direito a fazer a etapa internacional, sendo o único representante do Norte do Brasil a participar da Olimpíada em Nova Iorque. Ficou extremamente feliz quando foi selecionado. O Brasil ganhou 20 medalhas em 5 categorias do 3º ano ensino fundamental menor até o 3º ano do nível médio, e concorreram com 500 estudantes do mundo todo", afirma.

Jovem no momento da premiação (Arquivo pessoal)

Reconhecimento

Carolina já aguarda ansiosa o retorno do filho, que chega de volta a Belém nesta sexta-feira (14). O interesse e o gosto de Gabriel pela matemática não é de hoje, como lembra a mãe dele, ao afirmar que ele sempre se interessou pela área de exatas: "Ele sempre gostou de matemática. Os pais são de TI [Tecnologia da Informação]. Acho que puxou um pouquinho dessa paixão por ciências exatas. Na escola é um excelente aluno e vem ganhando espaço cada vez mais nas olimpíadas de conhecimento deste ano. Ele estuda muito todos os dias".

“Os professores e a coordenação da escola elogiam muito a dedicação dele. O sonho dele é fazer Ciência da Computação na The University of British Columbia, no Canadá. Ele coleciona algumas premiações. As desse ano são: medalha de bronze na Singapore e Asian Schools Math Olympiad (Sasmo); medalha de bronze na Copernicus Olympiad Mathematics (etapa nacional); medalha de bronze em grupo na segunda Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB); e bronze na American Mathematics Olympiad (AMO). Esperamos mais premiações até o final do ano”, conta Ana Carolina.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)