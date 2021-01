Pará ultrapassa 7,3 mil mortes por covid-19 e 301 mil casos confirmados

Neste sábado (9), a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) confirmou mais 45 casos recentes e cinco óbitos de covid-19 que ocorreram nos últimos sete dias no estado. Em relação à subnotificação das prefeituras, foram confirmados mais 1.002 casos e sete óbitos ocorridos em dias anteriores a esses sete dias. A atualização foi feita às 18h, no boletim epidemiológico estadual da covid-19, com detalhamento em www.covid-19.pa.gov.br.

Assim, o Pará soma 301.501 casos confirmados desde o início da pandemia. Desse total, 282.032 pacientes conseguiram se recuperar. Nos registros de óbitos, 7.304 vidas foram perdidas no estado em decorrência da doença. Ainda segundo o boletim, 965 casos suspeitos seguem em análise e 45.051 casos que eram suspeitos já foram descartados.

Sobre os leitos estaduais exclusivos para covid-19, a taxa de ocupação é de 72,60% para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta, com 57 leitos disponíveis do total de 208 desse tipo; e 46,78% para leitos clínicos, sendo 215 disponíveis do total de 404.