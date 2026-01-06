Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Pará terá ligações fixas mais baratas entre municípios do mesmo DDD; veja quando começa a mudança

Nova regra da Anatel entra em vigor de forma escalonada até junho de 2026 e reduz áreas de interurbano de 4.118 para 67 no país

O Liberal

A partir de 1º de fevereiro de 2026, os moradores do Pará passarão a sentir no bolso os efeitos de uma mudança significativa na telefonia fixa. Com a nova regra definida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as ligações entre municípios do estado que utilizam o mesmo DDD deixarão de ser consideradas de longa distância e passarão a ter custo de chamada local.

A medida está prevista na Resolução nº 768/2024 e altera as chamadas Áreas Locais do Serviço Telefônico Fixo Comutado. Na prática, as áreas locais passarão a coincidir com os limites dos códigos DDD, reduzindo o número dessas áreas em todo o país de 4.118 para apenas 67.

No Pará, a mudança atinge os DDDs 91, 93 e 94, abrangendo todos os municípios que compartilham esses códigos. Com isso, moradores de cidades diferentes, mas dentro do mesmo DDD, poderão se comunicar pagando tarifa local, algo que antes era cobrado como ligação interurbana.

Modelo mais simples e barato

Além da redução de custos, a mudança também simplifica a discagem. Para ligações entre telefones fixos com o mesmo DDD, não será mais necessário digitar o código da operadora nem o próprio DDD. Bastará discar o número do destino.

Segundo a Anatel, a modernização traz mais clareza para o consumidor, estimula a concorrência entre as prestadoras e aproxima as regras da telefonia fixa das já adotadas na telefonia móvel. As áreas locais do serviço fixo passam a ser equivalentes às áreas de registro do Serviço Móvel Pessoal.

A agência reforça que, inicialmente, a mudança não implica alteração no número de telefone dos usuários. Caso alguma modificação seja necessária, a prestadora deverá apresentar justificativa.

Implantação será gradual

A implantação ocorre de forma gradual em todo o país, e o Pará está entre os primeiros estados a adotar o novo modelo, junto com Amapá, Maranhão, Amazonas e Roraima.

A implementação ocorrerá em nove etapas, entre janeiro e junho de 2026, conforme os DDDs de cada região. No Norte, o Pará entra na segunda fase, junto com Amazonas, Amapá, Maranhão e Roraima.

Confira o cronograma:

11 de janeiro – Bahia e Sergipe

1º de fevereiro – Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima

22 de fevereiro – Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte

15 de março – Rio Grande do Sul

29 de março – Paraná e Santa Catarina

19 de abril – Minas Gerais

10 de maio – Rio de Janeiro e Espírito Santo

31 de maio – Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins

21 de junho – São Paulo

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Artran abre consulta pública para alterações no transporte alternativo intermunicipal

As informações completas sobre a consulta pública, incluindo a minuta da resolução e as orientações para participação, estão disponíveis no site oficial da Agência Pará

06.01.26 17h46

PARÁ

Janeiro Branco reforça importância da saúde mental e orienta sobre serviços do SUS

Especialistas destacam que a saúde mental é influenciada por fatores como condições de vida, trabalho, relações sociais

06.01.26 17h39

SAÚDE

Doença de Chagas: transmissão, sintomas e a importância do diagnóstico precoce

“O diagnóstico precoce e o início do tratamento ainda na fase aguda são essenciais para evitar mortes e prevenir as complicações tardias da doença”, reforça o infectologista.

06.01.26 17h19

GREVE

Greve na Ufra: paralisação de docentes pode atrasar conclusão de cursos

Estudantes expressam preocupação com o calendário acadêmico; Reitoria assegura manutenção das atividades da instituição

05.01.26 19h07

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA abre inscrições para programas de pós-graduação em diversas áreas ; veja como se inscrever

Mais de 30 editais de mestrado e doutorado estão disponíveis no Sigaa, com algumas seleções prevendo reserva de vagas

30.12.25 18h07

ALERTA

Apesar da morte de jovem paraense, Ministério da Saúde diz que raiva está sob controle no Brasil

Em 2026, a pasta deverá solicitar à OMS a certificação do País como área livre das variantes caninas da raiva

04.01.26 11h00

GREVE

Greve na Ufra: paralisação de docentes pode atrasar conclusão de cursos

Estudantes expressam preocupação com o calendário acadêmico; Reitoria assegura manutenção das atividades da instituição

05.01.26 19h07

AMPLIAÇÃO

Treze municípios do Pará entram em nova etapa de expansão dos serviços de saneamento

Cidades como Parauapebas, Canaã dos Carajás e Salinópolis passam a integrar a nova etapa, que prevê R$ 107,8 milhões em investimentos no primeiro ano pela Águas do Pará

05.01.26 15h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda