Pará tem 572.068 pessoas infectadas e 16.034 mortos por covid-19

A Secretaria Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) divulgou, às 18h, desta quinta-feira (29), por meio do Twitter oficial da secretaria, mais 153 novos casos de covid-19 e 3 óbitos pela doença, ocorridos nos últimos sete dias. A pandemia da covid-19 no Pará soma agora 572.068 pessoas infectadas e 16.034 mortos. Atribuídos à subnotificação das prefeituras foram confirmados mais 429 casos e 20 óbitos em dias anteriores.

Há mais 204 casos em análise, 97.159 descartados e um total de 535.278 pacientes recuperados. O detalhamento de casos e óbitos, com gênero, idade e cidade, está disponível no site www.covid-19.pa.gov.br.

O número de leitos disponíveis no Estado para pacientes de covid-19 é o seguinte.

Clínicos – 434 ofertados, 269 disponíveis (ocupação de 38,02%); clínicos pediátricos - de 5 ofertados, 1 disponível (ocupação de 80%); UTI Adulto - de 340 ofertados, 156 disponíveis (ocupação de 54,12%); UTI Pediátrica - de 9 ofertados, 3 disponíveis (ocupação de 66,67%); UTI Neonatal - de 3 ofertados, 3 disponíveis (ocupação de 0%).



ATUALIZAÇÃO DE CASOS DE COVID-19 – 29 DE JULHO DE 2021

. Total de casos confirmados: 572.068

. Total de óbitos: 16.034

. Em análise: 204

. Recuperados: 535.278

. Descartados: 97.159

. Novos casos nos últimos sete dias: 153

. Novos óbitos nos últimos sete dias: 3

. Casos subnotificados de períodos anteriores aos citados sete dias, acima: 494

. Óbitos subnotificados de períodos anteriores aos citados sete dias, acima: 20

FONTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, às 18h.