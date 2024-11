Pará tem alerta de chuvas intensas e perigo potencial até sábado (16/11), aponta Inmet

Nesta sexta-feira, 15, o Instituto Brasileiro de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas, válidos até a manhã do próximo sábado (16). Treze estados brasileiros compõem a lista dos afetados, dentre eles, o Pará.

O primeiro alerta é de perigo potencial, quando há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Além do Pará, os outros estados que estão incluídos neste aviso são: Acre, Amazonas, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

O segundo alerta se refere ao de perigo para chuvas intensas, que são temporais que podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para a capital paraense, a previsão do tempo é de mínima de 22ºC e máxima: 36ºC.