Pará tem 5.169.352 doses aplicadas contra covid-19

Como informa o Vacinômetro, sistema do Governo do Estado de monitoramento do fluxo de recebimento e aplicação de vacinas contra a covid-19 no Pará, até este domingo (15) já foram aplicadas 5.169.352 doses de imunizantes. Esse total abrange 3.416.332 (53,85%) da 1ª dose e mais 1.753.020 (27,63%) da 2ª dose.

O Governo do Estado recebeu do Ministério da Saúde 6.972.760 doses de vacinas. Desse total, a gestão estadual já enviou aos mujnicípios 6.344.440 doses (90,99%). São 3.391.550 doses da Astrazeneca; 2.021.210 doses da CoronaVac; 1.421.550 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

Os 20 municípios com maiores desempenhos na 1ª e 2ª fases (dose 1), de acordo com o Vacinômetro, são: Mojuí dos Campos, Brasil Novo, Tracuateua, Magalhães Barata, São João da Ponta, São João de Pirabas, Parauapebas, Capitão Poço, Belém, São Miguel do Guamá, Belterra, Faro, Marapanim, Curuçá, Igarapé-Açu, Barcarena, Santa Maria do Pará, Inhangapi, Prainha e Paragominas.

Os 20 com menores desempenhos: Nova Esperança do Piriá, Breu Branco, Moju, Afuá, Maracanã, Salvaterra, Itupiranga, Santa Cruz do Arari, Cametá, Palestina do Pará, Cumaru do Norte, Limoeiro do Ajuru, Chaves, São João do Araguaia, Novo Repartimento, Eldorado do Carajás, Jacareacanga, Santana do Araguaia, São Félix e Baião.