Pará tem 275.551 casos e 6.954 óbitos por covid-19

Mais 191 casos e 2 óbitos de covid-19 ocorridos dentro do período dos últimos sete dias foram confirmados, neste domingo (6), no boletim divulgado às 18h, pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa). Os falecimentos foram de 12 idosos e um adulto. Uma dessas mortes ocorreu neste sábado: um homem, 60 anos de idade, de Belém.

As quatros mortes confirmadas nos últimos sete dias foram em Belém (2), Ananindeua (1) e São Félix do Xingu (1).

Em relação a subnotificação das prefeituras, ou seja, a notificações tardias de alguns municípios, foram confirmados, neste domingo, mais 311 casos e 02 óbitos que ocorreram em dias anteriores aos últimos sete dias. Esses óbitos ocorreram nos meses de junho e julho.

Com isso, o Pará chegou à marca de 275.551 casos confirmados da doença em mais de três meses. Desse total, 257.551 pacientes conseguiram se recuperar. E 6.954 vidas foram perdidas ao longo deste tempo. Há, ainda, o registro de 256 casos que seguem em análise e 14.597 casos que foram descartados. A Taxa de Letalidade no Pará, até o momento, é de 3,69%.

Disponibilidade de leitos

Até por volta das 18h deste domingo, a disponibilidade de leitos estaduais exclusivos para a doença estava monitorado da seguinte forma: 411 leitos clínicos, sendo 246 disponíveis; 17 leitos do tipo clínico pediátrico, sendo 7 livres; 222 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, sendo 105 livres; 3 leitos de UTI neonatal, sendo 2 vagos; e 30 de UTI pediátrica, sendo 21 disponíveis.