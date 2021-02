Pará tem 15 novos casos de covid-19 em crianças; total chega a 336.453

O Pará registra, nesta quinta-feira (4), 336.453 casos confirmados e 7.717 óbitos de covid-19. São 315.277 pacientes que venceram a doença, 1035 casos em análise e 53.655 descartados. No final da tarde de hoje (4), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou "mais 161 novos casos e 08 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias".

Entre os novos casos, 15 são de menores de 12 anos, são seis meninos e nove meninas com covid-19. Nos óbitos, três pessoas têm menos de 60 anos, sendo um homem com 35, outro com 42 e uma mulher com 52.

A Sespa repassou: "Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 1.588 casos e 14 óbitos ocorridos em dias anteriores.

A média de ocupação de leitos estaduais no Pará é de 39,18% de 485 leitos clínicos e de 72,24% de 335 leitos de UTI. A taxa de letalidade do Pará é de 2.29%.