Pará segue com vacinação para combater a pandemia

O Ministério da Saúde enviou ao Estado do Pará, até esta terça-feira, 31, 8.334.950 doses de vacinas para o combate à covid-19. Desse total, segundo os dados do Vacinômetro Estadual, 7.798.467 doses foram enviadas aos municípios, média de 93,56%. Os números da vacinação no Pará são atualizados diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) e divulgados pontualmente às 14h, conforme metas estabelecidas pelas autoridades federais de Saúde.

As vacinas recebidas pelo Estado são estas: Astrazeneca/Fio Cruz (3.777.050 doses), CoronaVac/Butantan (2.498.310 doses), Pfizer (1.921.140 doses) e Janssen (138.450).

Foram aplicadas, até esta terça-feira, segundo o Vacinômetro Estadual, 6.519.716 doses. A população estimada para receber a vacina, na primeira etapa, é de 6.402.811 pessoas. Na primeira fase foram aplicadas 4.066.022 doses, um total de 52,14% de cobertura da primeira dose. Já a segunda dose chegou a 2.453.694 pacientes, cobertura de 31,46% da segunda dose.

Sobre o desempenho da vacinação no Pará, o público continua o mesmo, conforme critérios das autoridades federais e estaduais de saúde: trabalhadores em saúde, idosos institucionalizados, idosos 60e+, faixa etária de 18 a 59 anos, indígenas, pessoas com comorbidades, quilombolas, trabalhadores de educação (básico e superior), puérperas, gestantes, ribeirinhos, população privada de liberdade, pessoas em situação de rua, Pessoas com Deficiências Permanentes Graves, Forças Armadas e o pessoal de Segurança e Salvamento.

Na primeira dose, segundo o mapa do Vacinômetro do Governo do Pará, foram vacinados 181.122 dos 171.689 profissionais de saúde, cobertura de 105,49%. Já a segunda dose foi aplicada em 149.582, cobertura de 87,12%.

São cadastrados 793.740 idosos. Destes, 719.447 já foram vacinados na primeira dose, cobertura de 90,64%. A segunda dose foi aplicada, até hoje, em 621.646 pacientes, cobertura de 78,32%.

Faixa etária de 18 aos 59 anos, cadastrados 4.347.463 pessoas. Já foram vacinados 1.371.905 pacientes na primeira dose, cobertura vacinal de 31,56%. A segunda dose alcançou 55.167 pessoas, cobertura vacinal de 1,27%.

Os indígenas cadastrados somam 23.841. Os dados de vacinação, hoje, são de 15.926 pacientes alcançados na primeira dose, o que significa uma cobertura de 66,80%. Na segunda dose, a vacina chegou a 12.405 pacientes, cobertura de 52,03%.

Os quilombolas cadastrados pela Sespa são 162.541. Desse total, 60.098 pacientes receberam a primeira dose, cobertura de 36,97%. A segunda dose, hoje, foi aplicada em 29.123 pessoas, cobertura de 17,92%.

As pessoas com comorbidades somam 266.476. Já receberam a primeira dose 278.586, cobertura de 104,54%. A segunda dose chegou para 95.511 pacientes do grupo, cobertura de 35, 84%.

Trabalhadores em educação, níveis básico e superior somam 200.840. Desse total, 138.850 já receberam a primeira dose, cobertura de 69,13%. A segunda dose já chegou a 62.504, cobertura de 31,12%.

As puérperas são 17.058. Já foram vacinadas, na primeira dose, 8.189, cobertura de 48,01%. A segunda dose chegou a 1.668 mulheres, cobertura de 9,78%.

As gestantes são 103.771. Desse total, 16.843 mulheres receberam a primeira dose, cobertura de 16,23%. A segunda dose foi aplicada em 4.730 mulheres, cobertura de 4,56%.

Os ribeirinhos somam 172.741. Já foram vacinadas, na primeira dose, 109.971 pessoas, cobertura de 117,68%. Já a segunda dose atingiu, até hoje, 41.040 pessoas, cobertura de 43,92%.

Os privados de liberdade (detento) são 20.301. Do total, 8.705 pessoas receberam a primeira dose, cobertura vacinal de 42,88%. A segunda dose chegou para 322 pessoas, cobertura de 1,59%.

Os cadastrados em situação de rua somam 1.136. Destes, 841 foram vacinados com a primeira dose, cobertura de 74,03%. Já a segunda dose chegou para 167 pessoas, cobertura de 14,70%.

As pessoas com deficiência permanente grave são 240.493. Desse total, 26.330 foram vacinados com a primeira dose, cobertura de 10,95%. A segunda dose chegou para 12.891, cobertura vacinal de 5,36%.

As Forças Armadas tem para vacinação 14.800 pessoas. Desse total, 10.170 já receberam a primeira dose, cobertura de 68,72%. A segunda dose chegou para 452 pessoas, cobertura de 3,05%.

Segurança e salvamento somam 28.748 pessoas. Foram vacinados, até hoje, 25.229 pacientes, cobertura de 87,76%. A segunda dose alcançou 17.530 pacientes, cobertura de 60,98%.

MAIORES DESEMPENHOS

Atualizando os números apresentados hoje pelo governo estadual, cerca de 20 municípios paraenses estão com os maiores desempenhos da campanha de vacinação contra a covid-19 no Pará na primeira e segunda doses. Esses números, todos os dias, apresentam alterações para mais e para menos. São eles: Tracuateua, Mojuí dos Campos, Parauapeba, Curralinho, São Miguel do Guamá, Marapanim, Belém, Belterra, Bragança, Aurora do Pará, Brasil Novo, Curuá, Gurupá, Nova Timboteua, São Domingos do Capim, Bagre, Faro, Portel e Santa Maria do Pará.

NA CONTRAMÃO

Outros 20 municípios estão com os mais baixos índices no ranking da vacinação estadual, também apresentando alternâncias. São eles: Limoeiro do Ajuru, Itaituba, Ulianópolis, Peixe-Boi, Moju, Tucuruí, Bonito, Santa Cruz do Arari, Nova Esperança do Piriá, Salvaterra, Cametá, Ipixuna do Pará, Eldorado dos Carajás, Jacareacanga, São João do Araguaia, São Félix do Xingu, Chaves, Baião, Novo Repartimento e Santana do Araguaia.