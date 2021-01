Com a quinta maior incidência de raios do Brasil, Pará pede cuidados no inverno

O Pará é um dos estados brasileiros com maior incidência de raios. E o período mais propício à ocorrência de raios é exatamente durante o período de inverno. “A incidência de raios no Pará é alta devido o Estado estar localizado na região do Equador, que tem o clima quente, sendo mais favorável à formação de chuvas de raios e trovoadas”, aponta o coordenador do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, meteorologista Saulo Prado de Carvalho.

“No levantamento mais recente feito pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Elat/IPNE), em 2017, o Pará aparece em quinto lugar em densidade de raios (quantidade de raios/km2)”, acrescentou. Saulo Prado explica que o Período mais propício à ocorrência de raios é durante o período chuvoso.

“No levantamento mais recente feito pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Pará aparece em quinto lugar em densidade de raios no Brasil”, alerta o mereorologista Saulo Prado

“De dezembro a maio na porção norte do Estado e, de outubro a março, na porção sul do Pará”, afirmou. O meteorologista Saulo disse que os sistemas meteorológicos responsáveis pela alta de raios nesse período de chuvas são: Zona de Convergência Intertropical (porção norte) e resquícios de sistemas frontais que organizam chuva na porção sul do Pará.

Áreas com mais vegetação atraem mais riscos (Igor Mota / O Liberal)

Regiões altas com árvores também são mais atingidas



O meteorologista da Semas explica que, dentro da nuvem de chuva, acontecem muitos processos físicos de crescimento de gotas de chuva e até granizo. “Como resultado, a nuvem fica altamente carregada de eletricidade. Para que a nuvem volte ao seu equilíbrio ela precisa descarregar esse excesso de eletricidade na superfície terrestre. E é aí que o raio acontece”, explicou.

O raio atinge preferencialmente áreas elevadas, com estruturas metálicas e pontiagudas. Regiões altas com muitas árvores também são frequentemente atingidas por essas descargas.

“Em situações de tempestades com muitos raios, o melhor a se fazer é se abrigar até o evento passar”, orienta o meteorologista. “Recomenda-se também desligar todos os aparelhos eletrônicos da tomada e nunca usar o telefone celular plugado na tomada antes, durante e até 1h depois do evento, ou enquanto houver ocorrência de raios”

“Em situações de tempestades com muitos raios, o melhor a se fazer é se abrigar até o evento passar”, orientou. “Recomenda-se também desligar todos os aparelhos eletrônicos da tomada e nunca usar o telefone celular plugado na tomada antes, durante e até 1h depois do evento, ou enquanto houver ocorrência de raios”

O raio é a estrutura elétrica de descarga da nuvem. E relâmpago é a manifestação luminosa, o clarão.