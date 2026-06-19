Pará reconhece situação de emergência em mais municípios afetados pelas chuvas

O Governo do Estado homologou a situação de emergência nos municípios de Aurora do Pará, Porto de Moz e Ipixuna do Pará, em decorrência dos danos causados pelas chuvas intensas registradas nas localidades. Os decretos foram publicados no Diário Oficial do Estado (Doe) desta sexta-feira (19) e reconhecem oficialmente os decretos municipais que já haviam declarado emergência nas áreas afetadas. Com a homologação dos decretos, os municípios passam a contar com respaldo legal para solicitar recursos e apoio dos governos estadual e federal, além de adotar medidas excepcionais voltadas à resposta aos desastres e à reconstrução das áreas atingidas.

Em Aurora do Pará, a situação de emergência foi homologada por um período de 180 dias. De acordo com o decreto municipal, as fortes chuvas provocaram alagamentos, inundações e enxurradas, além de comprometer estradas, pontes, vicinais e ruas tanto na zona urbana quanto na zona rural. Os danos afetaram comunidades inteiras, dificultando o acesso da população a serviços essenciais como saúde, educação e segurança pública, além de prejudicar o escoamento da produção agrícola e pecuária.

O município também relatou prejuízos em diversas comunidades rurais e bairros urbanos, com registros de erosões, interrupção da trafegabilidade e necessidade de apoio financeiro dos governos estadual e federal para a recuperação das áreas atingidas.

Já em Porto de Moz, a homologação reconhece a situação de emergência pelo prazo inicial de 90 dias. Segundo o documento, o elevado volume de chuvas aumentou significativamente o nível de rios e igarapés, afetando bairros da área urbana e dezenas de comunidades ribeirinhas e rurais. Os prejuízos incluem danos a ruas, pontes, bueiros, residências e trapiches, além de impactos na mobilidade e no transporte da produção agrícola.

A Defesa Civil Municipal estima que aproximadamente 6.314 famílias, totalizando cerca de 25,2 mil pessoas, tenham sido atingidas direta ou indiretamente pelos efeitos das chuvas. Os danos também comprometeram serviços públicos essenciais, como atendimento de saúde e transporte escolar em áreas isoladas.

No caso de Ipixuna do Pará, o Estado também homologou o decreto municipal que declarou situação de emergência devido às chuvas intensas. O reconhecimento estadual possibilita que o município busque apoio complementar para ações emergenciais, recuperação da infraestrutura danificada e assistência às famílias afetadas.