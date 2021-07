Números do Vacinômetro deste sábado (31) mostram que o Pará recebeu, do Ministério da Saúde, 5.947.240 doses de vacinas contra a covid-19. Desse total, 5.357.425 doses foram enviadas aos municípios - uma média de 90.08%. Os números da vacinação no Estado são atualizados diariamente, às 14 horas, conforme os critérios estabelecidos por órgãos de Saúde, como informa a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa).

As vacinas recebidas pelo Estado são estas: Fio Cruz Astrazeneca/ (3.196.200 doses), Butantan/CoronaVac (1.756.140 doses), Pfizer (859.950 doses) e Janssen (134.950). Até agora, foram aplicadas 4.556.605 doses. A cobertura da primeira dose chegou a 3.079.173 pessoas, um alcance de 57,47% do público em foco. Já a segunda dose chegou a 1.477.432 pessoas, cobertura de 27.58%.

Com a primeira dose, foram vacinados 179.215 trabalhadores de saúde, cobertura de 104,38%. Já a segunda dose foi aplicada em 133.761, cobertura de 77,91%. Quanto aos idosos, 712.862 já foram vacinados na primeira fase, cobertura de 89,81%. A segunda dose foi aplicada, até este sábado (31), em 599.608 pessoas, cobertura de 75.54%. A faixa etária de 18 a 59 anos de idade tem o total de 4.347.463 cadastradas. Até então, receberam a 1ª dose 1.101.902 pessoas, com cobertura vacinal de 25.35%. A segunda dose já foi aplicada em 37.889 pessoas - cobertura vacinal é de 0,87%.

Com a primeira dose, a cobertura para os trabalhadores da educação é de 68,36%

Estão cadastrados 23.841 indígenas. Os dados de vacinação, neste sábado, são de 15.191 pessoas alcançadas na primeira dose, o que significa uma cobertura de 63,72%. Na segunda dose, a vacina chegou a 11.371 indígenas, cobertura de 47,70%. A população quilombola soma 162.541. Desse total, 59.702 pessoas receberam a primeira dose - uma cobertura de 36,73%. A segunda dose já foi aplicada também em 27.104 pessoas, com cobertura de 16,68%.

As pessoas com comorbidades somam 266.476. Já receberam a primeira dose 276.674, cobertura de 103,83%. A segunda dose chegou para 70.774 indivíduos do grupo, cobertura de 26.56%. Os trabalhadores da Educação, considerando os níveis básico e superior, somam 200.840 cadastrados. Desse total, 137. 290 tomaram a primeira dose, a cobertura é 68,36%; a segunda dose alcançou 19.104 profissionais (9.51%). Segurança e salvamento somam 28.748 pessoas. Foram vacinadas 24.987 pessoas, cobertura de 86,92%. A segunda dose alcançou 15.121 pessoas, cobertura de 52.6,0%.

MAIORES DESEMPENHOS

Até este sábado (31), de acordo com a plataforma Vacinômetro, mantida pelo governo estadual, os 20 municípios paraenses com os maiores desempenhos na campanha de vacinação contra a covid-19 no Pará, são Paragominas, Magalhães Barata, São João de Pirabas, Tracuateua, Mojuí dos Campos, Brasil Novo, Capitão Poço, São Miguel do Guamá, Vitória do Xingu, Curuçá, Parauapebas, Inhangapi, Anapu, Faro, Curralinho, Santa Maria do Pará, Conceição do Araguaia, Igarapé-Açu, Marapanim e Belém.

MENORES DESEMPENHOS

Já os 20 municípios com os mais baixos índices no ranking da vacinação estadual, até este sábado (31), pois, que os dados apresentam alternâncias diárias, são: Novo Progresso, Breu Branco, Itaituba, Moju, Cumaru do Norte, Maracanã, Cametá, Afuá, Salvaterra, Itupiranga, Jacareacanga, Novo Repartimento, São João do Araguaia, Santa Cruz do Arari, Chaves, Santana do Araguaia, Limoeiro do Ajuru, Eldorado do Carajás, Baião, São Félix do Xingu.