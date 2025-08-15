Pará receberá R$ 900 mil para reforçar bancos de leite humano e ampliar atendimentos

O Pará receberá R$ 900 mil para fortalecer bancos de leite humano, sendo R$ 180 mil para cada uma das cinco unidades localizadas no estado. Os recursos do Ministério da Saúde fazem parte de um investimento nacional de R$ 40,6 milhões para qualificar e ampliar os serviços oferecidos por 226 unidades da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) em todo o país.

Com os investimentos, as unidades poderão adquirir materiais e realizar serviços essenciais para o funcionamento dos bancos de leite como coleta, processamento, armazenamento, controle de qualidade e distribuição do leite humano. Também estão previstas ações de comunicação, mobilização social e assistência direta às famílias. No total, são 226 bancos distribuídos em todos os estados do país e no Distrito Federal.

Os bancos de leite garantem a oferta de leite humano para bebês prematuros ou de baixo peso internados em unidades neonatais, além de oferecer orientação e suporte para que mais mulheres possam amamentar com segurança. "Os bancos de leite garantem a oferta de leite humano para bebês prematuros ou de baixo peso internados em unidades neonatais, além de oferecer orientação e suporte para que mais mulheres possam amamentar com segurança", afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Agosto Dourado

O investimento chega em um momento simbólico: o Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre o aleitamento materno. Inspirado na “Hora Dourada”, que simboliza a primeira hora de vida do recém-nascido junto à mãe, a campanha é celebrada em 120 países e o Brasil se destaca na adesão da sociedade à amamentação.

Neste ano, com o tema “Priorize a Amamentação, crie sistemas de apoio sustentáveis”, o Ministério da Saúde realizou, entre os dias 1º e 7 de agosto, a Semana Mundial da Amamentação, uma campanha digital que visa mobilizar a sociedade e criar ambientes acolhedores para que mães possam amamentar por mais tempo - de forma exclusiva até os seis meses e complementada até dois anos ou mais.

A expectativa da pasta é que, além de informar sobre os benefícios da amamentação, esta ação nas redes sociais possa contribuir para engajar o cidadão, profissionais e instituições na criação de sistemas de apoio sustentáveis à amamentação, assim como alcançar mulheres em idade fértil, gestantes, lactantes e suas redes de apoio em todas as regiões do país.

Veja os endereços dos bancos de leite no Pará:

Banco de Leite Humano João Aprígio Guerra de Almeida

Rua Oliveira Belo, 395 - Umarizal - Belém

Telefone: 91 4009-2318

Banco de Leite Humano Maria Eunice Begot da Silva Dantas

Avenida Nazeazeno Ferreira, - Padre Luiz - Bragança

Telefone: 91 3425-2177

Banco de Leite Humano Dra. Cynara Melo Souza

Rua 05 de Abril, 00 - Velha Marabá - Marabá

Telefone: 94 3322-5751

- Banco de Leite Humano Mãe da Divina Providência

Av. João Paulo II, 71 - Dom Aristides - Marituba

Telefone: 91 4005-6100

- Banco de Leite Humano de Barcarena

Av José Pinheiro Rodrigues, 258 - Centro - Barcarena

Telefone: 91 3754-3329

- Posto de coleta de Leite Humano Dra. Cristina Andrade & Dra. Cleidiane Moura

Rua Senador Antônio Lemos, 349 - centro - Castanhal

Telefone: 91 9933-79418