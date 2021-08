Pará recebe mais de 90 mil doses da Pfizer na tarde desta segunda

Na tarde desta segunda-feira (23), o Pará recebeu do Ministério da Saúde (MS) a 67ª remessa de vacinas anticovid com 90.090 doses da Pfizer. O desembarque foi feito em Belém. Ao todo, o Estado já recebeu 7.726.100 doses de imunizantes contra a covid-19, sendo 2.310.710 da Coronavac/Sinovac, 3.502.050 da Oxford/Astrazeneca, 1.774.890 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

Os imunizantes dessa remessa serão destinados à primeira dose de jovens entre 12 e 17 anos e para quem está aguardando a segunda dose do mesmo fabricante. A equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) manterá a logística de entrega das vacinas com distribuição já nos próximos dias. O envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

“O governo tem trabalhado intensamente para avançar na vacinação em todo o Pará. A distribuição das doses para os Centros Regionais de Saúde tem sido feita sempre com celeridade, para avançar a vacinação em todos os municípios o quanto antes. É importante que a população também faça a sua parte, acompanhando o calendário do seu município”, ressaltou o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

Vacinas

Até o início da tarde desta segunda-feira (23), o Pará havia aplicado 3.654.313 vacinas da primeira dose e 2.046.307 vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a covid-19. As informações sobre a vacinação são fornecidas pelas secretarias municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página do Vacinômetro.