Pará recebe mais 201 mil vacinas contra covid-19 nesta quarta-feira (19/01)

O Pará recebeu, na madrugada desta quarta-feira (19), mais uma remessa de vacina contra a covid-19, enviada pelo Ministério da Saúde. São 201.240 doses da vacina Pfizer, que serão destinadas à aplicação da primeira, segunda dose e dose de reforço à população adulta em vários municípios.

Até então, o Pará já havia recebido 13.391.235 doses do Ministério, segundo dados do Vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O envio da nova remessa para os Centros Regionais de Saúde, de onde é distribuída aos municípios, será feito por via terrestre, aérea e fluvial no prazo de 48 horas.