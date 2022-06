Pará recebe mais 200 mil doses de vacinas contra covid-19

O Pará recebeu mais uma remessa de vacinas contra covid-19 nesta terça-feira (28). Foram recebidas 200.070 doses do imunizante Pfizer para adultos. Desde janeiro do ano passado, o estado já recebeu do Ministério da Saúde 18.061.455 doses, sendo que os quantitativos são enviados aos 144 municípios conforme a necessidade de cada local. São quase 7,5 milhões de pessoas na população vacinável do Pará. A quantidade de doses seria suficiente para vacinar toda a população com duas doses e avançar nas demais etapas de imunuização.

As doses são destinadas para realização de segunda dose para jovens de 12 a 17 anos. A diretora de Epidemiologia da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Daniele Nunes, explica que desde a primeira remessa recebida no ano passado, o órgão tem repassado os quantitativos aos municípios de acordo com a demanda populacional dos grupos prioritários de cada fase. “Essa logística envolve diferentes setores da Secretaria assim como outras pastas. Nosso trabalho tem permitido que a vacinação chegue a todos os municípios paraenses com rapidez e segurança”.

Após a chegada no Aeroporto Internacional de Belém, as doses foram encaminhadas ao Centro Estadual de Imunobiológicos (CEI), em Ananindeua, localizada na Região Metropolitana de Belém, onde ficam armazenadas até a entrega aos 13 Centros Regionais de Saúde (CRS). Em seguida, são enviadas aos municípios por via terrestre, aérea e fluvial, com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

“Como fazemos desde o início da campanha, estamos garantindo uma distribuição rápida e segura aos municípios, que são os responsáveis pela aplicação do imunizante. A Sespa reforça que é muito importante que a população busque os postos de saúde e não deixe de fazer o ciclo completo da vacina. Estamos avançando com a vacinação, e isso possibilita que rotinas pré-pandemia sejam retomadas, mas nós sempre reforçamos a importância de que alguns cuidados permaneçam como, por exemplo, a higienização das mãos, uso de álcool em gel e o distanciamento social”, salienta o Secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.