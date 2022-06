Covid-19: Marituba, Santa Bárbara e Santa Izabel têm vacinação nesta segunda (27)

A população do Município de Marituba pode se vacinar contra a covid-19, de segunda-feira (27) até a sexta-feira (1º), com todas as doses da vacina, considerando os públicos correspondentes. A imunização será feita em 7 locais específicos, em horários diferenciados.

A quarta dose será destinada para adultos a partir de 40 anos; idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais; trabalhadores da educação, do ensino básico e superior; trabalhadores das forças armadas; das forças de segurança e salvamento, com 18 anos ou mais; imunocomprometidos com 12 anos ou mais; gestantes e puéperas.

Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara do Pará imuniza a população do município com a aplicação das quatro doses em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). A vacinação será realizada das 8h30 até as12 horas.

A quarta dose da vacina será aplicada em pessoas idosas; trabalhadores da educação, do Ensino Básico e Superior; trabalhadores das Forças Armadas, Forças de Segurança e Salvamento.

Santa Izabel

Em Santa Izabel do Pará, a vacinação ocorrerá das 8 às 12 horas. Nesta segunda (27), o atendimento a todos os públicos se dará nas unidades Santa Rita de Cássia, Jardim Miraí e São Raimundo. Na terça (28), em Juazeiro e Divinéia; na zona rural: Conceição do Itá, Tacajós e Ferreira Pena. Na quarta (29), no Conjunto Kató, Jardim das Garças e em Bairro Novo (ESF São Raimundo, das 13 às 17h); na zona rural, Americano 1 e 2, Tacajós e Ferreira Pena. Na quinta (30), em Novo Horizonte e Triângulo; na zona rural, em Americano 1 e 2, Conceição do Itá e Caraparu. Na sexta (1º), em Santa Lúcia, Jardim das Acácias e Sagrada Família; zona rural, Km-60.

Pessoas a partir de 50 anos de idade podem tomar a quarta dose, em todas as unidades de saúde. Adolescentes de 12 a 17 anos podem tomar a terceira dose.



Confira os pontos e horários de vacinação em Marituba:

1. USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 08h às 14h.

2. UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 - Bairro

Decouville)

Horário: 08h às 14h.

3. USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 08h às 14h.

4. UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da

Paz)

Horário: 08h às 14h.

5. USF Canaã (Rua Sete de Setembro S/N, Bairro Canaã)

Horário: 08h às 14h.

6. USF São João (Rua João Marinho S/N, Bairro São João).

Horário: 08h às 14h.

7. Centro Especializado em Reabilitação III (BR 316, ao lado do Ginásio

Poliesportivo de Marituba)

Horário: 18h às 22h.