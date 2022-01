Pará recebe mais 155 mil doses de vacinas contra covid-19 nesta quarta-feira (26/01)

O Estado do Pará recebeu, na madrugada desta quarta-feira (26), duas remessas de vacinas contra covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde. São 90.500 doses da vacina Pfizer, que serão destinadas às crianças de 5 a 11 anos; e outras 64.800 mil doses da Coronavac, que serão recomendadas ao ajuste do esquema vacinal da população, dependendo da estratégia a ser adotada pelos municípios.

O envio da nova remessa para os Centros Regionais de Saúde, de onde é distribuída aos municípios, será feito por via terrestre, aérea e fluvial no prazo de 48 horas. O trabalho é realizado pela equipe de Logística da Sespa (Secretaria de Estado de Saúde Pública), que recebe as vacinas no Aeroporto de Belém, e organiza o envio com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio do Grupo Aéreo de Segurança Pública (Graesp).