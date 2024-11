Pará recebe 32 novas viaturas para fortalecer ações de combate ao desmatamento

Nesta sexta-feira (22), foram entregues 32 novas viaturas do tipo picape, totalmente adaptadas para as ações da Operação Curupira, responsável por combater o desmatamento no Pará. A entrega foi realizada pelo governador Helder Barbalho, como mais um investimento do Estado para garantir a preservação da floresta e combater crimes ambientais. O Pará apresentou redução de 28,4% no índice de desmatamento em 2024, em comparação com o ano anterior, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) no dia 6 de novembro.

Os veículos serão utilizados pelas equipes e polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup); e também pelas equipes da Secretaria de Estado de Meio Ambiental e Sustentabilidade (Semas) que atuam de forma conjunta no combate às ilegalidades ambientais.

Os veículos do tipo pick-up 4x4 off road, possuem guincho elétrico, rádios comunicadores, sistema de abastecimento com tanque extra, o que garante mais autonomia durante as incursões em longas trilhas de florestas, proteção de faróis, snorkel para ações em áreas alagadas, além de rastreador.

VEJA MAIS

Sobre a operação Curupira

A operação Curupira foi criada por meio do Decreto nº 2.887, de 07 de fevereiro de 2023, que determinou Emergência Ambiental nos municípios de Altamira, Anapu, São Félix do Xingu, Novo Progresso, Itaituba, Portel, Senador José Porfírio, Novo Repartimento, Uruará, Rurópolis, Pacajá, Placas, Trairão, Jacareacanga e Medicilândia, mais críticos para o desmatamento. A operação instalou três bases fixas de atuação em São Félix do Xingu, Uruará e Novo Progresso.

Além da Operação Curupira, o Governo do Pará também realiza na Operação Amazônia Viva. Juntas, essas duas frentes de trabalho integram a Força Estadual de Combate ao Desmatamento, que atua no planejamento e monitoramento das ações governamentais emergenciais, destinadas ao enfrentamento aos ilícitos ambientais no Pará.

Os números das duas operações referentes, ao primeiro semestre, comprovam a eficiência da estratégia, uma das causas diretas da redução em 42% dos alertas de desmatamento entre 1º de agosto de 2023 e 31 de julho de 2024, em relação ao mesmo período anterior, atestam os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados no último dia 7 de agosto pela Semas.