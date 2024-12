Pará quase dobra o número de novas vagas para escolas estaduais de ensino integral em 2025

A educação integral tem se consolidado como uma importante ferramenta para transformar vidas no estado do Pará. Em 2024, as Escolas Estaduais de Ensino Integral atenderam 26 mil estudantes, e o planejamento para 2025 prevê a oferta de 20 mil novas vagas, ampliando o alcance dessa modalidade educacional. Ao todo, o programa já está presente em mais de 51 municípios, além da capital Belém, proporcionando uma jornada escolar ampliada e um suporte pedagógico completo, que vai além do conteúdo acadêmico.

O que é o ensino integral?

O ensino integral não é apenas uma ampliação da carga horária escolar. Trata-se de um modelo educacional que propõe o desenvolvimento integral dos estudantes, abrangendo aspectos cognitivos, sociais e emocionais. Os alunos passam, no mínimo, sete horas por dia na escola, sendo expostos a uma série de atividades curriculares e extracurriculares planejadas para enriquecer seu aprendizado e prepará-los para desafios futuros.

Segundo Gabriela Bonfim, coordenadora das Escolas de Tempo Integral do Estado do Pará, esse modelo inclui componentes pedagógicos adicionais, como aulas de reforço em língua portuguesa e matemática, projetos de vida, práticas experimentais e disciplinas eletivas, que são escolhidas pelos próprios alunos com base em seus interesses e metas pessoais.

“Quando o aluno passa mais tempo na escola, ele não só aprende mais, como também se sente mais acolhido. Isso contribui para a redução da evasão escolar e aumenta suas chances de ingressar no mercado de trabalho com uma formação mais sólida”, destacou Gabriela Bonfim.

Investimentos que fazem a diferença

O Governo do Pará tem investido significativamente na expansão do ensino integral, com o apoio do Governo Federal. Em 2024, foram destinados R$ 200 milhões para a criação de vagas nessa modalidade, além de iniciativas como a contratação de professores, a oferta de alimentação escolar e o Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), que garante autonomia para as instituições planejarem suas ações.

Esses recursos permitiram que o estado não apenas ampliasse o número de vagas, mas também inaugurasse novas escolas e adaptasse unidades já existentes. Em 2025, o programa será implementado em 63 municípios, um aumento expressivo em relação aos 51 municípios atendidos em 2024.

Resultados que transformam vidas

Cledenildo Borges, autônomo e pai de Carlos Manuel Borges, estudante de 18 anos, compartilhou a importância do modelo para a vida de sua família. “Eu acho que é importante porque ele passa quase o dia todo na escola, com professores e biblioteca à disposição. Isso mantém ele focado nos estudos e aproveitando as oportunidades. A escola também oferece suporte para a preparação do Enem, o que tem motivado meu filho a alcançar notas melhores. Esse modelo veio para agregar na aprendizagem e responsabilidade deles”, afirmou.

Estudante Carlos Manoel ao lado do Pai Cledenildo Borges (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Carlos Manuel Borges, estudante do 3° ano do ensino médio da E.E.E.F.M Mário Barbosa, quem tem ensino integral, no bairro da terra firme, reforçou os benefícios da educação integral. “No começo, foi um desafio me adaptar ao ritmo. Mas, com o tempo, percebi que o ensino integral me prepara não apenas para o vestibular, mas para a vida. Os professores são muito dedicados e ajudam até mesmo nas escolhas futuras. Estou focado em tirar uma boa nota no Enem e planejar minha carreira com mais segurança”, contou.

Estudante Carlos Manuel, aluno do 3° ano da E.E.E.F.M Mário Barbosa (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O estudante também mencionou que, embora o ensino integral ocupe grande parte de seu dia, ele sente que a experiência tem sido transformadora. “Os cursos técnicos e o acompanhamento individualizado fazem a diferença. Ainda não sei ao certo a faculdade que quero, mas sei que estou sendo bem orientado para tomar a melhor decisão.”

Mais oportunidades para o futuro

Além da formação geral, o ensino integral no Pará também está alinhado com as demandas do mercado de trabalho. Em 2024, foi iniciada a oferta de cursos técnicos concomitantes ao ensino médio em 23 escolas. Em 2025, esse número será ampliado, permitindo que os estudantes concluam o ensino médio com dupla certificação: a formação básica e a qualificação técnica.

Essa estratégia visa preparar os jovens para carreiras profissionais, especialmente em áreas de alta demanda, e contribuir para o desenvolvimento econômico e social do estado.

Perspectivas para 2025

O crescimento do ensino integral no Pará reflete um compromisso do estado em garantir uma educação de qualidade para seus jovens. A expectativa é que, com as novas vagas, o número de estudantes atendidos em tempo integral alcance 46 mil no próximo ano.

“Esse modelo de ensino nos permite sonhar com um futuro em que todos os jovens tenham acesso a uma educação que realmente transformem suas vidas. A parceria entre o Governo do Pará e o Governo Federal tem sido essencial para tornar isso possível”, concluiu Gabriela Bonfim.

O ensino integral é mais do que uma política educacional. É um investimento no presente e no futuro de crianças e adolescentes, proporcionando as ferramentas necessárias para que eles construam uma trajetória de sucesso.