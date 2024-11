Pará lidera avanços na educação entre estados com governadores em 2º mandato, aponta levantamento

Dentre os 16 estados cujos governadores estão em segundo mandato, a rede estadual de ensino do Pará teve o avanço mais expressivo na nota do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) do Ensino Médio entre 2017 e 2023, saltando de 3,58 para 4,31 em 6 anos. Os dados são do levantamento do “Todos Pela Educação”, divulgado nesta terça-feira (05), que relaciona o impacto das gestões estaduais com os resultados do Saeb, e representa o maior desenvolvimento no indicador de aprendizagem.

Por outro lado, o estado do Rio de Janeiro foi o único estado com governador em segundo mandato a regredir no indicador de aprendizagem do Saeb. Já o Distrito Federal, Rondônia e Tocantins chamam atenção por estarem abaixo da média nacional e com avanços abaixo da média de crescimento no país. Além disso, Goiás, Paraná e Espírito Santo possuem os melhores índices do país no Saeb, com crescimento entre 2017 e 2023. Por estas razões, o relatório destaca os quatro Estados como casos que merecem reconhecimento.

O Pará se destaca por apresentar o maior crescimento na Nota Padronizada do Saeb no Ensino Médio, com uma variação de 0,73 pontos entre 2017 e 2023. Comparando com outros estados que também avançaram, como Goiás, Paraná e Espírito Santo, que apresentaram crescimento de 0,31, 0,40 e 0,08 pontos, respectivamente, o Pará se diferencia ao superar significativamente a média nacional de crescimento.

Esses estados, além do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, aparecem com os melhores índices no ranking final de 2023. Mas o crescimento do Pará destaca-se em termos de avanço no aprendizado. Em contrapartida, o Rio de Janeiro foi o único estado a apresentar um retrocesso, com queda de 0,07 pontos, posicionando-se na penúltima posição entre todos os estados. Outros estados, como o Distrito Federal, Rondônia e Tocantins, também mostraram crescimento, mas abaixo da média nacional, o que os levou a cair posições.

Avaliação

Olavo Nogueira Filho, diretor-executivo do Todos Pela Educação, analisa que “os dados reforçam que partido político não é uma variável que ajuda a explicar – para o bem ou para o mal – o desempenho de um governador na educação”. “O que fundamentalmente une quem entrega resultados é a forma como traduzem prioridade política para a educação no dia a dia”, completa.

“São governadores que acompanham de perto, que cobram resultados de suas equipes, que blindam a pasta de interferências meramente político-partidárias e que se envolvem pessoalmente na mobilização dos profissionais da educação e das famílias. Já os estados com resultados ruins não só devem explicações à sociedade mas, segundo os dados, precisam urgentemente corrigir a rota”, acrescenta o gestor.

Primeiro mandato

Além dos estados com governadores em segundo mandato, a análise sistematizou os dados dos estados com mandatários em início de gestão (ou seja, que assumiram o cargo em 2023). Alagoas e Piauí se destacam com resultados promissores. Os dois estados apresentaram os maiores avanços no Saeb entre 2021 e 2023. Também neste grupo, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul tiveram queda na aprendizagem dos estudantes durante o mesmo período.

“Sem dúvida é preciso ter cautela com essa análise, afinal, são governadores que tiveram pouco menos de um ano de gestão até que os alunos fizessem a prova nacional neste mesmo ano. Dito isso, são dados úteis para referendar caminhos que estão sendo construídos ou para acender alertas”, reforça Olavo Nogueira Filho.