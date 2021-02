Pará vacinou apenas 1,23% da população contra a covid-19

No Pará, já foram vacinadas com a primeira dose contra a covid-19 o total de 107.212 pessoas – o equivalente a 1,23% da população do Estado, que conta com 8,7 milhões de habitantes. Nas últimas 24 horas, o Pará vacinou 5.070 pessoas. A quantidade de doses aplicadas no Estado é 33,97% das 251.440 doses recebidas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) do governo federal, por meio do Ministério da Saúde (MS).

Os dados são do Consórcio de Veículos de Imprensa, levantamento feito junto às Secretarias Estaduais de Saúde, na manhã desta quinta-feira (11). Ainda de acordo com o levantamento, observa-se que a baixa na quantidade de vacina não ocorre somente no Pará. Por enquanto, ela só pode ser adquirida pelo meio do Governo Federal, via Ministério da Saúde, e disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e de acordo com os grupos prioritários definidos.

No entanto, diversos governadores e prefeitos e inclusive especialistas apontam que a falta de um plano unificado de imunização por parte do Ministério da Saúde e a incerteza sobre a quantidade de vacinas que serão disponibilizadas nos próximos meses são alguns dos motivos para a lentidão na aplicação das doses e na definição de um cronograma mais exato.

Com isso, não há prazo para quando o Brasil atingirá a imunidade de rebanho, isto é, pelo menos 70% da população vacinada (com a primeira e segunda dose) nem quando sairá da pandemia. Há quase 11 meses, a covid-19 chegou oficialmente no Brasil, o qual já soma 234.945 mortes e 9.662.305 casos. O Pará está com os números de casos em alta (vermelho) e possui 7.874 mortes e 344.363 casos de infecção pela doença. Os dados são também do Consórcio, até 20h desta quarta (10).

Indefinição com a garantia das vacinas incomoda e preocupa os belenenses

Essa situação da vacinação ainda em conta-gotas incomoda e preocupa muitos moradores de Belém, capital paraense. Para eles, também fica claro que a problemática é ocasionada pela falta de organização, de planejamento e iniciativa do governo federal.

“Apesar de todos os esforços da Prefeitura de Belém e do governo do Estado, acho que a trapalhada do governo federal está prejudicando o andamento da vacinação. A gente poderia estar muito mais à frente do que estamos. E o Pará está vergonhosamente atrás dos outros estados se compararem a população e a quantidade de vacinas que chegaram. Então, está decepcionante, infelizmente”, afirma o nutricionista Ricardo Santos, 41 anos.



O nutricionista ainda não foi vacinado contra a covid-19, pois não atua na linha de frente de combate à doença. Para Santos, a única alternativa para o Brasil sair dessa condição na pandemia é tirar o presidente da República, Jair Bolsonaro. “Porque ele é o empecilho maior, é uma pessoa que é contra o processo de vacinação. Ele deveria lutar pelo povo, pela vacinação e pela ciência. A gente tem que estar na luta sempre”.

Também na visão do estudante do terceiro ano do ensino médio, Jean Mendes, 17 anos, a vacinação está “engatinhando” no Brasil e no Pará. “O presidente da República ainda não comprou nem garante quando vai comprar vacinação para todo o País. Ainda está muito lenta, engatinhando e igual a uma tartaruga. Ele tem que focar mais, investir mais, comprar mais vacina. Isso depende só dele. Se dependesse da Prefeitura e do Governo do Estado, acredito que isso já estaria resolvido, mas não depende só deles. Mas acho que eles também não podem esperar só pelo Bolsonaro”, diz o estudante, ao lado da amiga Izabele Vilhena, 16 anos.

Para Valdemir Duarte, 54 anos, que é agente de saúde ainda não vacinado contra a covid-19, o fato do Brasil e o Pará estarem andando a passos bem lentos em relação à Campanha de Vacinação contra a Covid-19 também incomoda. Ainda mais porque o Estado faz fronteira com o Amazonas, que sofre com nova variante da covid-19.



“Já estamos até com vários casos da variante no Estado. O governo federal tem que prontificar de encaminhar mais vacinas para o Pará e a região Norte como um todo por conta também da variante. Estamos todos preocupados - meus parentes e eu. Espero que o governador Helder Barbalho veja os meios possíveis e impossíveis para que a vacina chegue mais rápido na nossa região, já que a variante está até em Belém e o oeste do Pará em lockdown. Imagina se o lockdown chega na Região Metropolitana... já estamos com desemprego em alta... Peço para as autoridades e proteção divina. É só o que nos resta”, ressalta o agente de saúde.

Segunda dose da vacinação

Ainda no Brasil, apenas 80.507 vacinados já receberam a segunda dose – o que equivale a 0,04% da população brasileira e apenas 0,81% das doses recebidas pelos estados. O Pará aparece sem nenhuma segunda dose aplicada.

O quarto lote ou remessa de vacinas chegou no Pará no final da noite do último sábado (6), no Aeroporto Internacional de Belém. O Pará recebeu mais 64,4 mil doses da vacina CoronaVac contra a covid-19. As vacinas foram recebidas pela Sespa, que iniciou processo de logística para enviar aos 144 municípios do Pará na segunda (8).

Ainda no Estado, esse quantitativo de pessoas vacinadas que aparecem nos dados do Consórcio diz respeito aos três primeiros lotes de vacinas que o Estado recebeu. São 222,24 mil vacinas da Coronavac/Butantan e 29,2 mil da Oxford/Fiocruz.

Elas começaram a chegar no Estado desde 18 de janeiro deste ano. Inicialmente, o Pará recebeu dois da Coronavac, com 173,24 mil e 49 mil doses, e um da Oxford, com 29,2 mil vacinas, repassadas pelo Ministério da Saúde ao governo do Estado.