Pará inicia distribuição de doses de vacina para imunizar professores contra a covid-19

O governo do Estado anunciou no início da noite desta quarta (19) que inicia na quinta (20) a distribuição de doses de vacinas contra a covid-19 com foco na imunização de professores de todo o Pará.

Através de uma tratativa entre Governo do Estado, Ministério Público e Sindicato dos Profissionais da Educação, vamos conseguir iniciar mais essa etapa, que também é uma estratégia para voltarmos com as aulas presenciais nas escolas do Estado.#BoraVacinar #VemVacina — Helder Barbalho (@helderbarbalho) May 19, 2021



"A partir de amanhã [quinta, 20], começaremos a distribuir as doses de vacinas que serão destinadas aos profissionais de educação. Através de uma tratativa entre governo do Estado, Ministério Público e Sindicato dos Profissionais da Educação, vamos conseguir iniciar mais essa etapa, que também é uma estratégia para voltarmos com as aulas presenciais nas escolas do Estado", disse Helder Barbalho em suas redes sociais.

Helder Barbalho diz que a distribuição das doses das vacinas Astrazeneca começam a ser distribuídas já nesta quinta (20). Ao todo, o início de distribuição é de 50 mil doses, para as primeiras categorias de profissionais de educação, do Ensino Infantil e do Ensino Fundamental.

"Já estamos há um ano e dois meses com aulas suspensas, e isso é um prejuízo irreparável na vida de centenas de milhares de crianças que precisam do retorno às aulas para darem continuidade à sua formação. A meta é estabelecer o retorno às aulas com 15 dias após a vacinação", planeja o governador.

A redação integrada de O Liberal segue apurando a agenda de vacinação de professores e de outras categorias prioritárias contra a covid-19, na Grande Belém e em todos os municípios paraenses. Acompanhe.

Tratativas para o calendário de vacinação



Na manhã da terça-feira (18), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) participou de uma reunião com a Procuradoria Geral do Estado, Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Ministério Público do Estado, Sindicato Estabelecimentos Particulares Ensino do Estado Pará (Sinepe) e Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp).



"Para avançar nas tratativas do Plano de Vacinação dos Profissionais da Educação do Estado do Pará. Em breve teremos um plano de vacinação feito em comum acordo com todos os envolvidos", informou a Sespa, em nota, na noite da terça-feira.



O Sinepe informou que "está colaborando com a equipe do Governo do Estado, viabilizando dados e informações, trabalhando junto com a organização num esforço grande para que todos os profissionais da educação sejam vacinados".



Em matéria divulgada em seu site, o Sintepp Belém disse que, dentre as pautas da reunião, reivindicou que fosse entregue por escrito o plano de vacinação da categoria. Solicitou que, neste plano, os primeiros vacinados sejam os trabalhadores administrativos, Auxiliares de Serviços Gerais (ASG) e demais funcionários que estão obrigados ao trabalho presencial durante a pandemia, seja nas escolas ou na sede. "Também foi ressaltado que o retorno das aulas presenciais só será possível com a imunização completa do conjunto dos trabalhadores em educação e comunidade escolar", destacou.



Belém

Em Belém, o calendário de imunização dos profissionais da educação ainda está em discussão. Na terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) comunicou que os professores estão incluídos na terceira etapa de vacinação em Belém. "Esta etapa já começou, mas a data em que os professores serão vacinados ainda está sendo definida".

Ananindeua

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informou que tem cumprido, com agilidade, cada etapa do calendário de vacinação contra a covid-19. O objetivo é atender todos os grupos prioritários, à medida que novas doses chegam.



"Por isso, a Sesau segue dialogando com Ministério Público e com o Governo do Estado para avançar no calendário e atender, o quanto antes, os professores das redes pública e privada do município", destacou.



"Com o anúncio de envio de doses para este público, a depender da quantidade recebida, a expectativa é de iniciar a imunização nos próximos dias", finalizou.