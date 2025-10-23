Pará ganha mais sete cidades atendidas pelo programa Brasil Antenado

O Brasil Antenado, programa do Ministério das Comunicações (MCom) e da Anatel, executado pela Entidade Administradora da Faixa (EAF), segue avançando pelo Pará. Agora, mais sete municípios do estado passam a contar com o benefício de instalação gratuita da nova parabólica digital para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

As cidades incluídas nesta nova etapa são Anapu, Cachoeira do Piriá, Chaves, Gurupá, Nova Esperança do Piriá, Santa Cruz do Arari e Senador José Porfírio. A ação integra a Fase B do programa, que contempla também outros estados das regiões Norte e Nordeste, como Maranhão, Piauí, Tocantins e Roraima. No total, mais de 229 mil famílias estão aptas a receber o equipamento.

Com a ampliação, o Pará passa a ter 15 municípios atendidos. As cidades da Fase A (Aveiro, Bannach, Cumaru do Norte, Jacareacanga, Palestina do Pará, Piçarra, Santa Maria das Barreiras e Trairão) continuam com o serviço ativo e seguem recebendo os agendamentos.

“Nosso objetivo é garantir que todas as famílias brasileiras tenham acesso à informação de qualidade, considerada um direito fundamental. É uma política pública de inclusão, que aproxima as pessoas de conteúdos educativos, culturais e jornalísticos”, explica o CEO da EAF, Leandro Guerra.

As famílias que preenchem os critérios podem agendar a instalação gratuita pelo site brasilantenado.org.br ou pelo telefone 0800 729 2404, que também funciona via WhatsApp. Todo o processo (da entrega à instalação) é gratuito, e o novo kit é compatível até mesmo com televisores antigos.

Caravana e cinema itinerante levam informação e lazer

Para facilitar o acesso ao programa, a Caravana Brasil Antenado percorre municípios de todo o país, levando atendimento presencial, orientações e demonstrações práticas sobre o uso da nova parabólica digital. A iniciativa já passou por Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Pará, e vai rodar mais de 95 mil quilômetros em 16 estados — distância equivalente a mais de duas voltas ao redor da Terra.

Outra ação do programa é o cinema itinerante gratuito, que transforma praças e espaços públicos em salas de cinema a céu aberto. O projeto mistura lazer e informação para mostrar, de forma divertida e acessível, como as famílias podem solicitar o kit e garantir o sinal digital em casa.

Sobre o Brasil Antenado

Criado pela Portaria MCom nº 17.337, de 7 de abril de 2025, o programa Brasil Antenado tem como foco garantir o acesso gratuito à televisão digital em regiões onde o sinal é fraco ou inexistente. A meta é reduzir desigualdades e promover inclusão social e informacional.

O cronograma de execução foi dividido em três fases:

Fase A: de 14/07 a 11/12/2025 – 77 municípios

Fase B: iniciada em 13/10/2025 – 138 municípios

Fase C: prevista para começar em 12/01/2026 – 108 municípios

A lista completa dos municípios atendidos pode ser consultada em brasilantenado.org.br.