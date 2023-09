Pará está na lista de estados que enfrentarão onda de calor extremo, aponta MetSul Meteorologia

O Pará está na lista de estados brasileiros que devem apresentar calor muito intenso chegando a extremo, neste mês de setembro. Uma pesquisa divulgada pela MetSul Meteorologia no último domingo (17), adverte que as altas temperaturas, em várias regiões do país, podem atingir de 40ºc a 45ºc, apresentando até mesmo risco à vida.

VEJA MAIS

A onda de calor acontecerá por conta de uma massa de ar extremamente quente vai cobrir o Brasil nos próximos dias. O ápice do calor deve ocorrer entre o final desta semana e o começo da semana que vem. A MetSul diz que os números assinalam a temperatura no nível de pressão de 850 hPa (equivalente a 1.500 metros de altitude) perto de 30ºC, tipo de temperatura extrema, como a que atingiu o Sudoeste dos Estados Unidos no mês de julho deste ano.

Entre os estados que aparecem na lista como os mais afetados pelo calor extremo estão: Pará, Tocantins, Rondônia, Amazonas, Bahia, Piauí, Maranhão, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Nesses locais, as marcas podem chegar perto ou ultrapassar os 40ºC.

A cidade de São Paulo é um dos locais em que a temperatura pode testar ou bater recordes. Serão muitos dias de calor intens. Em alguns, a temperatura ficará perto ou acima de 40ºC no interior e na capital há chance de marcas tão altas quanto 37ºC a 39ºC.